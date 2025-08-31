「台灣松屋」吃得到台式蛋餅！銅板價開吃「4款早餐蛋餅」 兩種「燒肉午間套餐+副食」只要175元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自台灣松屋粉專及官網、記者陳睿中攝影
圖／摘自台灣松屋粉專及官網、記者陳睿中攝影

台灣松屋有賣早餐蛋餅！來自日本的連鎖快餐「松屋」最新推出時段限定「早、午餐」，有台灣人經典早餐「蛋餅」及175元午間套餐，兼具美味與CP值

松屋。記者／陳睿中攝影
松屋。記者／陳睿中攝影

販售多樣定食、蓋飯的「松屋」將於9/2上午10:00起於全台門市推出時段限定餐點，早餐時段5:00-11:00由「蛋餅」坐鎮，包含起司玉米蛋餅、牛肉蛋餅、牛肉起司蛋餅及泡菜豬燒肉蛋餅等4種選擇，價格親民僅需43-55元；而午餐11:00-14:00則有「牛燒肉午間套餐」與「蔥香鹽豬燒肉午間套餐」兩款，加上可樂、可爾必思、黃金薯塊3擇1搭配，總價只要175元。

圖／摘自台灣松屋粉專
圖／摘自台灣松屋粉專

此外，台灣松屋現正推出集點換好料活動，10/31前，至店消費滿100元即得1點，最低集滿3點即可免費兌換可樂或可爾必思，還有酥炸鱈魚排、牛肉飯（迷你）、蔥香鹽豬燒肉（單品）等依對應集點數量兌換，最終集滿18點即享「特製醬漢堡排米飯套餐」，身為松屋鐵粉的你，肯定很快就能集滿、免費加好料。活動詳情以店家公告為準。

