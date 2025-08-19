拿坡里「10塊炸雞桶」只要390元！慶世運會奪牌 比買1送1強「小披薩特價139元」吃到八月底

2025成都世界運動會落幕，台灣隊創下5金、6銀、4銅的佳績，「拿坡里」特別祭出「10塊炸雞桶」及「小披薩」優惠邀請民眾一同喝采。

圖／拿坡里提供

慶祝世運會奪牌捷報，「拿坡里」即日起至8/31推出超殺優惠，小披薩特價139元（原價290元），以及原價650元的「10塊炸雞桶」直接打6折，優惠價只要390元，外帶/內用都適用。炸雞桶部分，還可+50元全部換成雞腿。另，西湖店不參與此優惠活動。

此外，拿坡里「金賞烏魚子披薩」和「濃起司五重派對披薩」新品開賣，即日起至9/3，兩款新品披薩（售價490元）擇一購買即贈任一口味大披薩乙個，買一送一吃起來。

拿坡里新品「金賞烏魚子披薩」、「濃起司五重派對比薩」。圖／拿坡里提供

拿坡里 金牌快閃優惠資訊

活動期間：即日起～2025/8/31

優惠內容：小披薩139元（原價290元）、10塊炸雞分享桶390元（原價650元）

備註：西湖店不適用；內用/外帶皆可享優惠

