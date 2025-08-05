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買一送一快追！ 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略 蘋果派買1送1、小薯只要20元、新口味冰炫風現折10元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

8月暑假繼續開心吃！ 麥當勞「APP全球版」本周釋出全新10大優惠券，包含超人氣蘋果派買1送1、小薯現折20元、全新「楊枝甘露冰炫風」折10元，還有點套餐就送吉事漢堡、麥脆雞、雞塊等多重好康，吃貨們快筆記！

麥當勞創意冰品「楊枝甘露冰炫風」，自7月30日正式開賣。圖／麥當勞提供
麥當勞創意冰品「楊枝甘露冰炫風」，自7月30日正式開賣。圖／麥當勞提供

● 麥當勞APP「10大優惠券」限時放送

本次優惠自即日起至8/10止，共推出10張優惠券，每張限兌換1次，使用時段、平台及適用門市以APP公告為準。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

-即日起至8/6，招牌甜點「蘋果派買1送1」，每份平均只要20元，甜點控快衝！

-即日起至8/6，全新口味「楊枝甘露冰炫風現折10元」，酸甜冰涼折後59元輕鬆入手。

-即日起至8/10，「小薯現折20元」，小資族省錢必點。

圖／翻攝麥當勞APP
圖／翻攝麥當勞APP

-即日起至8/10，10:30前限定，早餐雙層麥香魚套餐「送薯餅」，份量升級不加價。

-即日起至8/10，10:30後限定，雙層麥香雞套餐「送小薯」，吃得更飽足。

-即日起至8/8，開車族得來速限定，買超值全餐「送蘋果派」。

-8/8至8/10，三日限定買超值全餐送「吉事漢堡」。

● 手機點餐限定

除了APP優惠券外，麥當勞手機點餐還有專屬優惠，只要透過APP下單，周一至周四購買超值全餐，送麥脆雞腿1塊（原味／辣味擇一）；周五至周日限定，單筆滿100元，送4塊麥克雞塊。

麥當勞慶祝「手機點餐」新功能上線，使用手機點餐單筆滿100元送「4塊麥克鷄塊優惠券」。圖／麥當勞提供
麥當勞慶祝「手機點餐」新功能上線，使用手機點餐單筆滿100元送「4塊麥克鷄塊優惠券」。圖／麥當勞提供

● 得來速限定

得來速開車族也有好康，麥當勞加碼推出熟客券活動，每次得來速點餐贈1張券，即日起至8/26，集滿3張熟客券免費換大麥克！

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

● 歡樂送優惠

歡樂送平台同樣享有可口可樂家族「中杯飲料買1送1」，含可樂、雪碧、檸檬紅茶、無糖綠茶、零卡可樂等多款選擇享買一送一，只要38元起。

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