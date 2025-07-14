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北市「老字號火鍋吃到飽」即起歇業　「1原因」震驚眾網：不可能吧

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自廣香日式涮涮鍋粉專
圖／摘自廣香日式涮涮鍋粉專

北市「高CP值火鍋吃到飽」少一家！位於台北市中山區這家在地「日式涮涮鍋」無預警停業，由於事發突然令網友們震驚「不是吧 我還要去吃耶」、「不可能吧？20年都過來了」。

台北市中山區「廣香日式涮涮鍋」今(14)日突發公告，表示「人力不足，結束營業」並指出原地址改為魚清小火鍋，震驚許多網友。「廣香日式涮涮鍋」在地開業多年，累積不少在地客，以平日午餐499元享用各式蔬菜、海鮮、火鍋料、水果、各大品牌飲料及哈根達斯、曠世奇派等無限量供應。

然而業者歇業毫無預兆，湧入網友留言「怎麼會這樣！」、「再見了曾經的愛店，懷念以前把肉疊成蛋糕」、「不～～～～2021那時候都撐過來了」。

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火鍋 歇業 哈根達斯 吃到飽

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