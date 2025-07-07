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人氣薯條「Potato Corner」要來台灣了！首店開幕地點搶先曝光，人氣必點口味1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自potato corner臉書粉絲團
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來自菲律賓、風靡全球的薯條專賣店Potato Corner，確定將由富錦樹集團引進台灣，並於台北市松山區展開第一波據點招募！這家擁有超過2000間海外分店的國際品牌，以獨創「調味薯條」聞名，顛覆你對薯條的想像，也為台灣街頭小吃注入全新風味潮流。

圖／取自potato corner臉書粉絲團
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Potato Corner主打現炸酥脆薯條，最大亮點就是豐富的風味粉選擇，讓薯條不再只是配角。經典的濃郁起司口味，鹹香中帶有奶香，讓人一口接一口停不下來；燒烤口味則彷彿將烤肉風味灑滿薯條，每根都有煙燻肉香；酸奶洋蔥口味酸甜爽口，搭配炸物特別解膩。

圖／取自potato corner臉書粉絲團
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不僅如此，還有奶油玉米那溫潤的奶香與玉米甜味完美融合；而最受饕客期待的黑松露口味，更以濃厚高雅的香氣，成為高端系炸物代表。無論是想吃重口味還是偏好清爽系，每一款都能挑動味蕾，滿足不同喜好。

圖／取自potato corner臉書粉絲團
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目前Potato Corner於104人力銀行釋出徵才資訊，招募儲備幹部與全職人員，顯示品牌將大舉登台展店。富錦樹繼I’m donut?打造排隊熱潮後，再次布局人氣美食市場，勢必再掀一波排隊打卡旋風。想搶先成為第一批品嚐者，敬請關注開幕消息。

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人氣美食 炸物 菲律賓 薯條 黑松露

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