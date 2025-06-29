全台「酸菜魚」退燒！多家品牌收攤　只剩這間「酸菜魚始祖」持續展店

「酸菜魚」退燒！源自中國重慶的道地料理「酸菜魚」熱潮在高峰期遍布全台各地，逾20家品牌設店搶商機。然而風潮來得快也去得快，「狂一鍋酸菜魚」開業不到半年就收攤，但這間「酸菜魚始祖」仍持續展店，才在近日開設了新北首間門市。

2025-06-29 11:25