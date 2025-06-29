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全台「酸菜魚」退燒！多家品牌收攤　只剩這間「酸菜魚始祖」持續展店

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
刁民提供「秘罈酸菜魚」與多種特製小菜。圖／刁民酸菜魚提供
刁民提供「秘罈酸菜魚」與多種特製小菜。圖／刁民酸菜魚提供

酸菜魚」退燒！源自中國重慶的道地料理「酸菜魚」熱潮在高峰期遍布全台各地，逾20家品牌設店搶商機。然而風潮來得快也去得快，「狂一鍋酸菜魚」開業不到半年就收攤，但這間「酸菜魚始祖」仍持續展店，才在近日開設了新北首間門市

溜溜酸菜魚。圖／漢來美食提供
溜溜酸菜魚。圖／漢來美食提供

中國美食風潮來襲，「酸菜魚」是最典型的例子，在台高峰期更有多達20多個品牌開設展店，近期卻出現退燒跡象，不少店陸續熄燈或選擇轉型。首間「狂一鍋酸菜魚」甫於今年初開幕，不料開業不到半年就熄燈，而「叁加叁酸菜魚」更於5月起全面歇業；「築間酸菜魚」和「溜溜酸菜魚」等品牌則分別轉型為石頭火鍋、中式餐廳。

築間酸菜魚。圖／築間提供
築間酸菜魚。圖／築間提供

而在多家酸菜魚品牌改革的同時，有酸菜魚始祖稱號的「刁民酸菜魚」仍持續開新店，像是4月在高雄開設全台最大旗艦店，本月再插旗新北市府中商圈。根據《中時新聞網》報導，創辦人兼董事張棟樑透露未來計畫，認為「台灣市場已飽和」，明年將轉攻新加坡、泰國等海外市場。

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酸菜魚 熄燈 火鍋 歇業 中國美食

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