漢堡王「國王日」來了！限時3天「精選漢堡3選2只要199元」 經典華堡領軍「海陸雙享」選這款
漢堡王「國王日」來了！深受消費者青睞的「國王日」限時三天開跑，經典漢堡3選2只要199元，同款、不同款都可自由搭配，速食控月底就等這一波。
漢堡王本月「國王日」於6/27至6/29連續3天登場，「皇家華堡、Q彈海老牛肉堡」及「雙層田園華鱈魚堡」等3種經典單品，任選2個只要199元，不論是同款雙倍吃，還是不同款搭配吃都可以。喜愛海陸雙享者最推「Q彈海老牛肉堡」，Q彈蝦肉與多汁牛肉咬一口統統吃得到。
值得注意的是，國王日優惠適用時間為活動期間每日10:30至打烊前30分鐘，依各門市供應為準；除兒童樂園、機場及科技廠等店不參與活動，其餘全門市皆適用。
漢堡王 6月國王日
活動期間：2025/6/27-6/29 每日10:30-打烊前30分鐘
優惠內容：皇家華堡、Q彈海老牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡任選2款199元
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