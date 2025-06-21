現煮義大利麵遇上酥脆炸雞！ 6/22限定晚宴 「WEEKEND SOIRÉE」週末炸雞俱樂部讓味蕾炸裂

PASTA & CO. 攜手 WEEKEND CHICKEN CLUB 推出06/22夏日限定晚宴特別活動。 圖：PASTA & CO.／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】PASTA & CO. 攜手 WEEKEND CHICKEN CLUB，只此一晚的夏日快閃活動来了！06/22 (日) 17:30-22:30，PASTA & CO. 的主廚暨創辦人 Timothy Lu，邀請來自 WEEKEND CHICKEN CLUB 的 Jeek 與 Chester 主廚，聯手打造一場味蕾跨界合作，玩出新火花！

▲美味炸雞與手工義大利麵，讓夏日之夜帶來無限驚喜。 圖：PASTA & CO.／提供

想像一下，當炸得金黃酥脆的炸雞，遇上創意十足的手工義大利麵，台味與異國香氣在盤中交會，將呈現什麼驚喜！而這些台灣在地的味道故事，將用來自紐約的能量重現，搭配滿滿 chill vibe 和各式飲品，勢必讓這晚難忘又上頭。

▲WEEKEND CHICKEN BEER【※禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】。 圖：PASTA & CO.／提供

▲WAVE DRINK【※ 禁止酒駕；酒後不開車，安全有保障。】。 圖：PASTA & CO.／提供

週末風味夜：一晚限定・兩組廚房・三位主廚・只此一夜的好滋味

當晚餐廳將暫停正常營業，舉辦這場完整夏日晚宴，現場有音樂、有美酒，也有主廚們的親手招待－食物不只是食物，而是記憶、創意和人情味的交織。這一晚，我們不談 fine dining，也不是快閃潮牌，而是好好吃飯、好好相聚。

▲活動整晚將供應無限量招牌炸雞。 圖：PASTA & CO.／提供

◎ 菜單亮點搶先看：

・WEEKEND 招牌炸雞／外皮酥脆、肉汁飽滿，淋上特製聯名醬汁（像是黑松露辣味蜂蜜芥末），香氣直衝腦門。

・紅燒牛筋義式肉醬麵／義大利紅醬遇上台灣紅燒，一口下去，是番茄的酸香，也是牛筋的濃郁，還有香菜與辣椒酥收尾。

・胡麻花椒寬扁麵／胡麻、花椒、小黃瓜、陳年巴薩米克醋，滑順與辛香並存，是溫柔也是挑逗。

・起司炸飯糰（阿給風味）／靈感來自童年泡麵，外酥內軟，米香與肉香交融，還有拉絲莫札瑞拉藏在心裡。

喝的部分也不馬虎：有葡萄酒、義大利冰釀啤酒、在地精釀，和餐點搭配得剛剛好。

【※ 禁止酒駕；安全誠無價，酒後找代駕。】

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