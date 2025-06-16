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香菜控站出來！不貳光「香菜薯泥車輪餅」限時登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自不貳光臉書粉絲團
圖／取自不貳光臉書粉絲團

台北人氣車輪餅品牌「不貳光」，這回推出超狂新品——香菜薯泥車輪餅，一反轉口味印象，將清香香菜與濃郁薯泥結合，創造鹹香與滑順的絕妙口感。獨特風味挑戰味蕾界限，專為喜歡香菜、討厭香菜、還在猶豫要不要愛上香菜的你而設！

圖／取自不貳光臉書粉絲團
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這款勇者級新品，外層是酥香脆皮，內餡則包裹著綿密薯泥與香菜碎末，一口咬下先是驚訝，再來是意外的和諧滋味。網友形容「香、濃、解饞」，甚至忍不住一個接一個停不下來。吃的不只是點心，而是一種風味探險，一場香菜的命運交錯。

圖／取自不貳光臉書粉絲團
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圖／取自不貳光臉書粉絲團
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即日起於延吉街門市限量販售，售完為止。門市鄰近國父紀念館捷運站2號出口，步行僅需2分鐘。此外，提供外送與客製化合作，企業活動也能量身打造專屬印章車輪餅。香菜勇者們，準備好迎接這場味蕾試煉了嗎？

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