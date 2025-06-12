超商霜淇淋9元起！兩大超商「取貨優惠券」拚了 全家「19元霜淇淋」霸氣送券 7-11加碼「霜淇淋買1送1」限時3天

超商霜淇淋9元起！即日起至6/17，7-ELEVEN「取貨報會員」即可獲得「雪淋霜、酷聖霜或大杯思樂冰」9元優惠券，6/18至6/29取件則送「5元購物抵用金」，為網購族增添小確幸。

7-ELEVEN雪淋霜霜淇淋全新聯名日東紅茶推「皇家奶茶」新口味。圖／7-ELEVEN提供

除取件優惠外，6/13至6/15，7-ELEVEN門市推出「雪淋霜霜淇淋」及「酷聖霜霜淇淋」全口味買一送一，且不限支付工具皆享優惠，不論是新品日東皇家奶茶、人氣泰式奶茶雪淋霜霜淇淋，還是高顏值薄荷巧克力酷聖霜霜淇淋都能優惠開吃。

薄荷巧克力酷聖霜、泰式奶茶風味雪淋霜。圖／酷聖石、7-ELEVEN提供

而全家便利商店迎接618購物節，同樣祭出「FUN心取」取件優惠，即日起至6/24，於全家取貨時主動出示會員條碼或報手機號，即可獲取「19元霜淇淋（不限口味）」或「9元 FamiCollection超柔抽取式衛生紙」優惠券2擇1，限量30萬組，兌換期限至6/27， 每人單筆交易限贈5張，數量有限、送完為止。