聽新聞
0:00 / 0:00
超商霜淇淋9元起！兩大超商「取貨優惠券」拚了 全家「19元霜淇淋」霸氣送券 7-11加碼「霜淇淋買1送1」限時3天
超商霜淇淋9元起！即日起至6/17，7-ELEVEN「取貨報會員」即可獲得「雪淋霜、酷聖霜或大杯思樂冰」9元優惠券，6/18至6/29取件則送「5元購物抵用金」，為網購族增添小確幸。
除取件優惠外，6/13至6/15，7-ELEVEN門市推出「雪淋霜霜淇淋」及「酷聖霜霜淇淋」全口味買一送一，且不限支付工具皆享優惠，不論是新品日東皇家奶茶、人氣泰式奶茶雪淋霜霜淇淋，還是高顏值薄荷巧克力酷聖霜霜淇淋都能優惠開吃。
而全家便利商店迎接618購物節，同樣祭出「FUN心取」取件優惠，即日起至6/24，於全家取貨時主動出示會員條碼或報手機號，即可獲取「19元霜淇淋（不限口味）」或「9元 FamiCollection超柔抽取式衛生紙」優惠券2擇1，限量30萬組，兌換期限至6/27， 每人單筆交易限贈5張，數量有限、送完為止。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言