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炸雞一塊才35元！比五折還強 三商炸雞不只「炸雞桶買1送1」還加碼「6塊炸雞只要210」 拿坡里「買炸雞贈烤翅」也要衝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

炸雞桶買1送1！拿坡里即日起推出買一送一活動，6/30前，只要買「6塊義式炸雞桶」即贈「6支青花椒烤雞翅」，優惠後總價390元（原價780元），內用外帶都適用，爽嗑外酥內嫩的經典美味再吃香麻帶勁的吮指享受。

圖／拿坡里披薩炸雞提供
圖／拿坡里披薩炸雞提供

圖／拿坡里披薩炸雞提供
圖／拿坡里披薩炸雞提供

不光有拿坡里，三商炸雞同樣自即日起至7/2推出夏日限定買一送一，買「6塊檸檬炸雞桶」即贈「6塊義式炸雞桶」，兩桶原價810元現在只要399元就能開吃，現省411元，比5折還強；還有小資清爽組買3送3，凡買「3塊檸檬炸雞」即再送「3塊檸檬炸雞」，特價210元（原價420元），直接幫你湊好一桶。以上兩優惠皆可選擇內用或外帶。

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

拿坡里 買炸雞送烤翅優惠資訊

活動期間：即日起～2025/06/30

優惠內容：內用/外帶買6塊義式炸雞桶送6支青花椒烤雞翅，特價390元（原價780元）

三商炸雞 炸雞桶買1送1優惠資訊

活動期間：即日起～2025/07/02

優惠內容：

【夏日限定組合】內用/外帶買6塊檸檬炸雞桶送6塊義式炸雞桶，特價399元（原價810元）

【小資清爽組】內用/外帶買3塊檸檬炸雞送3塊檸檬炸雞，特價210元（原價420元）

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買一送一 烤雞 拿坡里 外帶 三商炸雞

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