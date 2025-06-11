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不漲反降還買1送1！台北連鎖涮涮鍋「2人同行1人免費」 必點「349元人氣鍋物」霸氣送 高級和牛、伊比利豬都變便宜

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／丰明殿涮涮鍋粉專
圖／丰明殿涮涮鍋粉專

吃完六扇門換吃這家！以台北為主要版圖的「丰明殿涮涮鍋」推出史上最強優惠，限時祭出「兩人同行一人免費」，價值349元的「雞柳條鍋」直接霸氣送，平均每人最低只要175元，CP值瞬間飆高。

圖／丰明殿涮涮鍋粉專
圖／丰明殿涮涮鍋粉專

不漲反降還推優惠！「丰明殿涮涮鍋」在台北市擁有四個據點，即日起至6/13，因菜單全新調整特別推出限時「兩人同行一人免費」，兩人同行開2鍋第2鍋即贈「天后雞柳條鍋」免加價，4人點2鍋送2鍋以此類推，相當於是買一送一。本活動為民權殿、信義殿、明德殿等3門市限定，每間門市供應數量不一，建議可先致電詢問。

圖／丰明殿涮涮鍋粉專
圖／丰明殿涮涮鍋粉專

丰明殿主打高級肉品，最新調整菜單，超佛心降價吃鍋349元起，頂級和牛、伊比利豬、天使紅蝦價格皆下調。活動贈送之「天后雞柳條鍋」肉質超鮮嫩，即便是在身材管理中也能放心享用。把握限時優惠活動，就能以吃小火鍋的價格開吃質感涮涮鍋。

圖／丰明殿涮涮鍋粉專
圖／丰明殿涮涮鍋粉專

圖／丰明殿涮涮鍋粉專
圖／丰明殿涮涮鍋粉專

丰明殿涮涮鍋 民權殿

地址：台北市中山區民權東路一段63號

丰明殿涮涮鍋 信義殿

地址：台北市信義區信義路四段393號

丰明殿涮涮鍋 明德殿

地址：台北市北投區東華街一段362號

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降價 買一送一 火鍋 大台北美食 和牛 北投 六扇門 CP值

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