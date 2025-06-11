不漲反降還買1送1！台北連鎖涮涮鍋「2人同行1人免費」 必點「349元人氣鍋物」霸氣送 高級和牛、伊比利豬都變便宜

夏季炎炎越來越熱，正是來杯手搖飲解暑的最佳時機！COMEBUY六月推出經典熱銷19年的荔枝系列飲品，與超人氣二次元遊戲《崩壞：星穹鐵道》攜手合作，於6月16日至7月16日推出四款夢幻聯名飲品：【荔枝玉露、荔枝玉露椰果、玉荷冰綠晶球、玉荷冰綠椰果】。此次聯動以「過去。未來。回憶的味道」為主題，不只讓人喝得沁涼，還能一口體驗滿滿宇宙級的奇幻風味。

2025-06-10 15:00