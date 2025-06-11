聽新聞
0:00 / 0:00
不漲反降還買1送1！台北連鎖涮涮鍋「2人同行1人免費」 必點「349元人氣鍋物」霸氣送 高級和牛、伊比利豬都變便宜
吃完六扇門換吃這家！以台北為主要版圖的「丰明殿涮涮鍋」推出史上最強優惠，限時祭出「兩人同行一人免費」，價值349元的「雞柳條鍋」直接霸氣送，平均每人最低只要175元，CP值瞬間飆高。
不漲反降還推優惠！「丰明殿涮涮鍋」在台北市擁有四個據點，即日起至6/13，因菜單全新調整特別推出限時「兩人同行一人免費」，兩人同行開2鍋第2鍋即贈「天后雞柳條鍋」免加價，4人點2鍋送2鍋以此類推，相當於是買一送一。本活動為民權殿、信義殿、明德殿等3門市限定，每間門市供應數量不一，建議可先致電詢問。
丰明殿主打高級肉品，最新調整菜單，超佛心降價吃鍋349元起，頂級和牛、伊比利豬、天使紅蝦價格皆下調。活動贈送之「天后雞柳條鍋」肉質超鮮嫩，即便是在身材管理中也能放心享用。把握限時優惠活動，就能以吃小火鍋的價格開吃質感涮涮鍋。
丰明殿涮涮鍋 民權殿
地址：台北市中山區民權東路一段63號
丰明殿涮涮鍋 信義殿
地址：台北市信義區信義路四段393號
丰明殿涮涮鍋 明德殿
地址：台北市北投區東華街一段362號
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言