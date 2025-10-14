快訊

秋季來了Chill一下！寒舍艾美酒店推「微醺甜點」，最低120元起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供

秋意漸濃之際Chill一下！「台北寒舍艾美酒店 」旗下Drip & Dough 外帶選品店推出季節限定「醺香・豐韻」微醺甜點企劃，即日起至2025年12月31日。此次活動以果香與酒韻為靈感，嚴選日本獺祭燒酎、紅紫蘇梅酒與法國紅酒入味，結合秋季果材，打造三款限定甜點與麵包，價格自120元起，為日常下午茶注入微醺詩意。每日限量供應，建議於取貨前三天預訂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供

位於寒舍艾美酒店一樓的 Drip & Dough，以原木色系與自然光線營造出「城市綠洲」氛圍，提供職人級咖啡、手作麵包與精緻甜品。此次推出的微醺企劃延續品牌精緻手作精神，將佳釀融入甜點與烘焙之中，展現層次分明的秋日風味。從香氣到口感，都以細膩手法描繪出季節轉換的氛圍，讓每一口都充滿優雅餘韻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供

三款限定甜點中，以「紅酒金棗麵包」(120元) 打頭陣，法國紅酒揉合天然酵母魯邦種麵團，搭配宜蘭金棗果餡與珍珠糖霜，甜中帶酸；「梅酒白雪慕斯」(260元) 將日本紅紫蘇梅酒化為慕斯主角，結合櫻桃酒凍、抹茶香柚蛋糕與香草堅果餅乾，展現層層堆疊的口感驚喜；而「燒酎柑橘磅蛋糕」(580元) 則以獺祭燒酎浸漬蔓越莓與葡萄乾，烘出濕潤柔軟的香氣饗宴。詳情請洽 Drip & Dough，電話（02）6622-5812 或官網 www.lemeridien-taipei.com。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供

