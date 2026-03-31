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可不可「5元奶茶」！史上最便宜「國王奶茶」只賣1天 超商不只有聯名奶茶 「2款氣泡茶」7-11獨家販售

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／可不可熟成茶行提供及摘自官網
圖／可不可熟成茶行提供及摘自官網

人氣手搖「可不可熟成茶行」4月出大招！不只推出4/1愚人節限定「國王奶茶」，更攜手超商推出「氣泡茶」和「聯名奶茶」，讓消費者在超商就能輕鬆開喝經典手搖飲。

圖／可不可熟成茶行提供
圖／可不可熟成茶行提供

「可不可熟成茶行」在今年4/1愚人節推出一日限定「國王奶茶」，以《國王的新衣》為靈感，主打0糖、0奶、0咖啡因，甚至0茶、0熱量，幽默到「奶茶味全靠想像」。每杯售價5元，全台美間門市限量100杯。

圖／可不可熟成茶行提供
圖／可不可熟成茶行提供

此外，可不可攜手7-ELEVEN獨家推出「瓶裝氣泡」，有超商限定「春梅冷露氣泡茶」和以「愛司紅茶」為基底的「愛司莓果氣泡茶」兩種口味，將於4/1在全台7-ELEVEN販售，4/1至4/28享2件8折、3件77折優惠（原價38元）；而可不可ｘ蜜蜂工坊「蜜香熟成紅茶」則搶先開賣吸引粉絲嘗鮮，招牌熟成紅茶與100%純正龍眼蜜的搭配，奶茶控只要衝超商就能喝到。

圖／可不可熟成茶行提供
圖／可不可熟成茶行提供

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可不可熟成茶行 奶茶 愚人節 7-ELEVEN 超商

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