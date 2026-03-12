全台12家門市喝得到！台灣「Sukiya すき家」新品奶昔開賣 「蜜桃春櫻冰霜奶昔」45元開喝

夢幻粉奶昔來了！台灣「Sukiya すき家」奶昔新口味開賣，集結春日代表風味；同時，還增加了5家門市供應奶昔，能在全台12家店買到。

台灣すき家蘆洲三民店。圖／台灣Sukiya すき家粉專

台灣「Sukiya すき家」奶昔悄開賣，3月最新再推新口味「蜜桃春櫻冰霜奶昔」，由微酸蜜桃醬和櫻花果凍的組合打造春日風味。此外，除原有販售奶昔的7家門市外，同步再新增信義安和店、忠孝復興店、民權西路店、台北行天宮店、竹北中華店等5家店，一樣喝得到冰霜奶昔。

飯後想來杯奶昔也有套餐優惠，主餐搭配柚香蘿蔔+小杯奶昔最低+49元起；單點的話，新品「蜜桃春櫻冰霜奶昔」小杯售價45元、中杯售價55元。

圖／台灣Sukiya すき家官網

示意圖，非新品奶昔圖。圖／摘自すき家官方X

Sukiya すき家 奶昔販售店鋪

南京伊通店、蘆洲三民店、三峽店、桃園龜山店、三民建工店、中壢中山店、台北西湖店、信義安和店、忠孝復興店、民權西路店、台北行天宮店、竹北中華店

