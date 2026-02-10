星巴克買一送一！連續2天「大杯買1送1」 夢幻新品「草莓抹茶星冰樂、草莓抹茶那堤」半價開喝
星巴克買一送一！西洋情人節即將到來，星巴克推出一連兩天好友分享日，點大杯即享優惠，揪友開喝只要半價！
情人節快樂！2/12、2/13每日11:00-20:00，至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠飲品不含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；部分門市不適用，名單請見官網查詢。
同時，草莓新飲品「草莓風味抹茶那堤」、「粉紅草莓抹茶星冰樂」將於2/11夢幻上市，其中「草莓風味抹茶那堤」喝得到日本抹茶的濃郁茶香，結合微酸草莓，再以輕盈草莓奶霜與草莓餅乾碎片點綴，視味覺都滿足；而「粉紅草莓抹茶星冰樂」則以草莓奶霜融合櫻花色調粉紅吉利為基底，搭配鮮奶油和酥脆草莓餅乾碎片，口感層次十分豐富。
星巴克 情人節快樂 好友分享日
活動日期：2026/2/12、2/13 11:00-20:00
優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待
注意事項：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主
