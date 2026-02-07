喝珍奶朝聖超人力霸王！「翰林茶館新概念店」進駐高雄新商場 限時「大杯珍奶買1送1」 3處「巨型超人力霸王」打卡點曝光

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翰林茶館提供、FOCUS 13珊瑚廣場粉專及IG限動
圖／翰林茶館提供、FOCUS 13珊瑚廣場粉專及IG限動

珍奶買一送一！「翰林茶館」全新概念店進駐高雄新開幕商場「FOCUS 13珊瑚廣場」，限時推出「大杯珍奶買1送1」。同場加映《超人力霸王》3處打卡點，不曬太陽也能拍好拍滿。

圖／FOCUS 13珊瑚廣場粉專
圖／FOCUS 13珊瑚廣場粉專

「翰林茶館」全新概念店來了！強勢進駐高雄新商場「FOCUS 13珊瑚廣場」，即日起至2/12，外帶限定「熊貓珍奶」大杯買一送一，每日限量20組；同一活動期間，於12:00-19:00內用點套餐，即贈中杯紅茶/綠茶乙杯。

圖／翰林茶館粉專
圖／翰林茶館粉專

另外，還有台味周邊商品優惠，即日起至2/28，購買創始珍奶隨行茄芷袋，再贈2杯大杯外帶飲品任選（不含國宴珍奶、文人茶）；外帶不限金額，即可以99元（原價259元）加購熊貓珍奶款茄芷小廢包。

圖／FOCUS 13珊瑚廣場粉專
圖／FOCUS 13珊瑚廣場粉專

同場加映：高雄爆火話題《超人力霸王》推薦3視角

高雄燈會最強話題《超人力霸王》登陸愛河灣及高雄港16-18號碼頭，「FOCUS 13珊瑚廣場」提供3個朝聖打卡點，分別是2F戶外陽台、2F輕食用餐區，以及1F翰林茶館用餐區（需點餐）。不僅能逛商場，還能打卡最夯「巨型超人力霸王」。

圖／摘自FOCUS 13珊瑚廣場IG限動
圖／摘自FOCUS 13珊瑚廣場IG限動

