冬天來吃冰淇淋！CREMIA「岩鹽開心果」口味新上市，全家新品霜淇淋也「買2送2」快衝

寒冬吃冰也能很有儀式感。來自日本、以濃郁口感聞名的 CREMIA，近期在台推出期間限定「岩鹽開心果」口味，選用細緻研磨的開心果醬，結合品牌招牌的北海道鮮奶基底，入口即可感受到柔滑奶香與堅果香氣交織，風味層次鮮明，成為甜點控冬季的新寵。

圖／取自CREMIA Taiwan臉書粉絲團

圖／取自CREMIA Taiwan臉書粉絲團

不同於單純甜膩的堅果冰品，這款新品在尾韻加入法國洛林岩鹽點綴，微鹹滋味巧妙襯托出開心果的油脂香氣，讓整體口感更加平衡，濃郁卻不厚重，越吃越順口。CREMIA 也預告將陸續公布販售資訊，想嚐鮮的消費者可留意官方社群動態。

圖／取自CREMIA Taiwan臉書粉絲團

圖／取自CREMIA Taiwan臉書粉絲團

超商方面，全家霜淇淋同樣掀起話題。2 月 5 日起，全家推出全新「贅澤巧克力霜淇淋」，使用比利時貝可拉艾瑪 55% 巧克力製作，苦甜比例拿捏得宜，可可香氣濃厚卻不膩口，還能搭配鮮乳坊聯名的莊園牛奶霜淇淋，享受雙口味的豐富層次。

不只如此，全家預計於 2 月 12 日再推出「北海道哈密瓜霜淇淋」，以 100% 北海道哈密瓜果汁製成，帶來清甜果香。配合新品上市，即日起至 2 月 6 日推出霜淇淋買二送二優惠，2 月 5 日至 7 日再加碼五支 188 元限時活動，冰品控不妨趁優惠一次滿足。

全家Fami!ce霜淇淋首波於2月5日推出奢華大人系風味的「贅澤巧克力霜淇淋」，2月12日接力開吃北海道哈密瓜霜淇淋。記者黃筱晴／攝影

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」