喝了會「麻」的奶茶！這杯最耐喝 一沐日「椒麻奶茶」重磅開賣 還貼心提供「3段麻度」選擇
以草仔粿一舉爆紅的手搖飲「一沐日」再度出招，期間限定新品「椒麻奶茶」重磅開賣，喝得到花椒清香的特殊款奶茶，手搖控嘗鮮喚醒味蕾！
繼高讚塔（九層塔）奶蓋後，人氣創新手搖飲「一沐日」即日起推出「椒心系列」，有「椒麻奶茶」及「椒麻鮮奶茶」兩款飲品，選用雙重花椒入飲，一口喝得到紅花椒的醇厚、青花椒的清香，搭配溫潤蔗糖帶出甜度與柔和烏龍綠奶茶，一杯層次超級豐富，會「麻」的新食感也一併帶來味覺新體驗。
其中，「椒麻鮮奶茶」以清新純淨的奶香為主軸，風味更加輕盈平衡，麻感點到為止，十分耐喝。「椒心系列」皆為大杯熱飲，且提供「3段麻度」選擇，有全麻、半麻、微麻等。冬天喝手搖不再冰冰喝，來點溫熱麻感的才對味！
