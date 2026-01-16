「肯德基蛋撻」走入歷史了？ 饕客崩潰瘋搶囤貨 員工先爆雷：只是換皮改版

肯德基蛋撻要走入歷史了？！ 被網友戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」肯德基（KFC），宣佈陪伴大家長達28年的「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，全台門市售完即止。消息一出，直接讓饕客心碎一地，瞬間引發全台搶購囤貨潮，留言區哀號淪陷。但接著，卻有內部員工跳出來「爆雷」揭露真相。

肯德基官方於本月15日發布聲明，表示「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」同時也預告「相關細節將於2026年1月16日上午11:00線上說明會中公布。」

肯德基宣佈現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。圖／擷取自官方粉絲頁

就在大家哭天搶地、一片感傷時，社群平台上卻出現多位自稱肯德基員工的網友跳出來「爆料」指出，蛋撻並非真的要下架，而是為了配合生產線自動化進行「原物料調整」。有員工透露，原本由人工捏製的塔皮，未來將全面更換為機器生產的「酥皮塔殼」，雖然口感可能變得較容易掉屑，但基本上「蛋撻還是蛋撻」。

這番言論一出，原本的感傷留言區風向大逆轉，網友紛紛不滿表示：「這種飢餓行銷玩一次有趣，玩第二次就是把消費者當猴子耍」、「看到員工爆料後反而不想買了」，也網友笑說：「被騙去買了10顆，結果只是改版？算了繼續吃！」還有人提到肯德基於2022年就曾以「與蛋撻劃清界線」為號召掀起話題，最終揭曉是為了推出新品。

至於新版「酥皮版蛋撻」口感究竟如何？一切仍待16日記者會揭曉最終謎底了！

