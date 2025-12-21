快訊

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

犯嫌北車一路殺到中山...議員曝壞掉監視系統恐成關鍵 北捷回應了

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

最後1家也沒了！連鎖手搖「十盛」23間門市全收 官網門市資訊都刪光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「十盛熟成奶茶專門店」最後一家門市將於12/26熄燈。記者曾學仁／攝影
「十盛熟成奶茶專門店」最後一家門市將於12/26熄燈。記者曾學仁／攝影

最後一家也沒了！連鎖手搖飲「十盛SHISHENG」繼假奶事件後頻關店，全台最後一家門市也將於12/26熄燈，官網門市資訊亦全清空。

「十盛SHISHENG」由百萬網紅小吳與藝人紀卜心聯手創立，因乳源標示不清引發「假奶」爭議，多間門市接連收攤，就連最後一間門市桃園中正店都將於12/26歇業，23間分店全倒。

查詢十盛官網，門市據點部分也已全數刪除，網友表示「自己做生意不老實怪誰」、「這間比廖老大還慘」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

十盛 廖老大 手搖

相關新聞

包進整個焦糖布丁！高雄人氣甜點店「草莓布丁大福」新登場 「微苦綿密布丁+整顆草莓」開賣掀搶訂

整顆布丁包進大福！高雄人氣甜點店新推出「草莓布丁大福」，霸氣包進整個布丁，開賣後即掀搶訂風潮。

最後1家也沒了！連鎖手搖「十盛」23間門市全收 官網門市資訊都刪光

最後一家也沒了！連鎖手搖飲「十盛SHISHENG」繼假奶事件後頻關店，全台最後一家門市也撐不住，...

喝一杯就保庇！茶湯會聯名「財神爺、月老、土地公」神明杯開賣　草莓冬飲「第2杯75折」爽喝到跨年

喝一杯就保庇！茶湯會聯名「財神爺、月老、土地公」神明杯開賣　草莓冬飲第二杯75折爽喝到跨年

冬至轉運吃起來！CoCo「紅白小湯圓奶茶」2杯99元、鮮芋仙加碼團購85折、老店復刻「酒釀蛋包」暖翻

冬至轉運吃起來！CoCo「紅白小湯圓奶茶」2杯99元、鮮芋仙加碼團購85折、老店復刻「酒釀蛋包」暖翻

開幕首周買一送一！ 頂級精品茶TWG Tea「首間外帶店」進駐信義區　必拍絕美奢華「鏡面金杯」

開幕首周買一送一！頂級精品茶TWG Tea「首間外帶店」進駐信義區　必拍絕美「鏡面金杯」

買5送1再抽「大阪雙人機票」！台式涼糕「涼食帖」再推3款新口味

甫於今年9月於台北東區商圈開設品牌旗艦店的涼菓子品牌「涼食帖」，今年年末推出冬季主題企劃，不僅新推出「核桃濃可可」、「蔓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。