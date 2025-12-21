最後1家也沒了！連鎖手搖「十盛」23間門市全收 官網門市資訊都刪光

最後一家也沒了！連鎖手搖飲「十盛SHISHENG」繼假奶事件後頻關店，全台最後一家門市也將於12/26熄燈，官網門市資訊亦全清空。

「十盛SHISHENG」由百萬網紅小吳與藝人紀卜心聯手創立，因乳源標示不清引發「假奶」爭議，多間門市接連收攤，就連最後一間門市桃園中正店都將於12/26歇業，23間分店全倒。

查詢十盛官網，門市據點部分也已全數刪除，網友表示「自己做生意不老實怪誰」、「這間比廖老大還慘」。

