台灣不二家「脆皮烤年糕」開賣！爆紅甜點都來了 從日本紅到台灣「水果三明治」草莓控衝掃貨
不二家「脆皮烤年糕」也來了！台灣不二家12月新品「脆皮鮮奶烤年糕」強勢開賣，還有從日本夯到台灣的「水果三明治」一樣不容錯過。
台灣不二家加入爆紅甜點戰場，12月起「脆皮鮮奶烤年糕」重磅登場，外皮酥脆包裹鮮奶年糕，一口體驗香脆、Q彈雙重口感，單入售價26元，另有6入裝可選擇。包裝上都有可愛的Peko醬，開動前手機先吃！
除了脆皮烤年糕外，日本代表人氣甜點「水果三明治」同步開賣，選用Yamazaki吐司搭配酸甜水果，有草莓、桃子、橙子、香蕉及奇異果等五種口味，超厚爆餡看起來十分可口，建議現買現吃口味最佳。
不二家 復興店
地址：台北市忠孝東路三段300號（SOGO復興館B3）
電話：(02)8772-0323
不二家 漢巨店
地址：高雄市左營區博愛二路777號（漢神巨蛋購物中心B1）
電話：（07522-7915
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言