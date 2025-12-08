台灣不二家「脆皮烤年糕」開賣！爆紅甜點都來了 從日本紅到台灣「水果三明治」草莓控衝掃貨

不二家「脆皮烤年糕」也來了！台灣不二家12月新品「脆皮鮮奶烤年糕」強勢開賣，還有從日本夯到台灣的「水果三明治」一樣不容錯過。

圖／漢神巨蛋購物廣場粉專

台灣不二家加入爆紅甜點戰場，12月起「脆皮鮮奶烤年糕」重磅登場，外皮酥脆包裹鮮奶年糕，一口體驗香脆、Q彈雙重口感，單入售價26元，另有6入裝可選擇。包裝上都有可愛的Peko醬，開動前手機先吃！

圖／台灣不二家粉專

圖／漢神巨蛋購物廣場粉專

除了脆皮烤年糕外，日本代表人氣甜點「水果三明治」同步開賣，選用Yamazaki吐司搭配酸甜水果，有草莓、桃子、橙子、香蕉及奇異果等五種口味，超厚爆餡看起來十分可口，建議現買現吃口味最佳。

圖／SOGO百貨粉專

不二家 復興店

地址：台北市忠孝東路三段300號（SOGO復興館B3）

電話：(02)8772-0323

不二家 漢巨店

地址：高雄市左營區博愛二路777號（漢神巨蛋購物中心B1）

電話：（07522-7915

