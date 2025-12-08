快訊

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

被F4甩開 朱孝天沉默4天不忍了！嗆爆相信音樂

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高

台灣不二家「脆皮烤年糕」開賣！爆紅甜點都來了 從日本紅到台灣「水果三明治」草莓控衝掃貨

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／SOGO百貨粉專及漢神巨蛋購物廣場粉專
圖／SOGO百貨粉專漢神巨蛋購物廣場粉專

不二家「脆皮烤年糕」也來了！台灣不二家12月新品「脆皮鮮奶烤年糕」強勢開賣，還有從日本夯到台灣的「水果三明治」一樣不容錯過。

圖／漢神巨蛋購物廣場粉專
圖／漢神巨蛋購物廣場粉專

台灣不二家加入爆紅甜點戰場，12月起「脆皮鮮奶烤年糕」重磅登場，外皮酥脆包裹鮮奶年糕，一口體驗香脆、Q彈雙重口感，單入售價26元，另有6入裝可選擇。包裝上都有可愛的Peko醬，開動前手機先吃！

圖／台灣不二家粉專
圖／台灣不二家粉專

圖／漢神巨蛋購物廣場粉專
圖／漢神巨蛋購物廣場粉專

除了脆皮烤年糕外，日本代表人氣甜點「水果三明治」同步開賣，選用Yamazaki吐司搭配酸甜水果，有草莓、桃子、橙子、香蕉及奇異果等五種口味，超厚爆餡看起來十分可口，建議現買現吃口味最佳。

圖／<a href='/search/tagging/1013/SOGO' rel='SOGO' data-rel='/1013/214219' class='tag'><strong>SOGO</strong></a>百貨粉專
圖／SOGO百貨粉專

不二家 復興店

地址：台北市忠孝東路三段300號（SOGO復興館B3）

電話：(02)8772-0323

不二家 漢巨店

地址：高雄市左營區博愛二路777號（漢神巨蛋購物中心B1）

電話：（07522-7915

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

不二家 水果 三明治 甜點 SOGO 漢神百貨 爆紅美食

相關新聞

台灣不二家「脆皮烤年糕」開賣！爆紅甜點都來了 從日本紅到台灣「水果三明治」草莓控衝掃貨

不二家「脆皮烤年糕」也來了！台灣不二家12月新品「脆皮鮮奶烤年糕」強勢開賣，還有從日本夯到台灣的「...

張員瑛可愛喝手搖被捕捉！粉絲狂衝要買「同款冬瓜檸檬」

手搖飲可說是台灣代表美食之一，國外藝人來台幾乎都有常喝、愛喝的手搖品牌。「2025 Asia Artist Awards...

整顆「8吋提拉米蘇蛋糕」只要269元！全台9間門市都買得到 爽吃「高CP值甜點」到明年

以高CP值出名的甜點店特惠來了！經典不敗「提拉米蘇蛋糕」一盒只要269元，全台...

31冰淇淋插旗台北101！台灣獨家「珍珠蘇打、限定可麗餅」超夢幻，冰控快衝買一送一

31 冰淇淋插旗台北101！「台灣獨家珍珠蘇打、限定可麗餅」開箱，冰控快衝買一送一

Ladurée馬卡龍重返台灣想吃再等等 日本費南雪名店首度登台

法國巴黎百年馬卡龍Ladurée暌違9年即將重返台灣市場，這次在美之心的代理下，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都...

台中14年「暖橘色甜點屋」宣布年底歇業！超人氣舒芙蕾將成絕響 在地人哀嚎：從大學吃到結婚生子

台中14年「暖橘色甜點屋」宣布歇業！超人氣舒芙蕾將成絕響 在地人崩潰：我的第一名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。