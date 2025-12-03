快訊

「承繼」年度超夯口味「開心果提拉米蘇」重磅升級開賣時間曝！融合焦糖與咖啡蛋糕澎奶醬超涮嘴

冬季甜點控請準備開搶！人氣手作甜點品牌「承繼」宣布超夯品項 「開心果提拉米蘇」升級回歸，新品將於 12 月 10 日正式開賣，建議售價 780 元／條。強調以更深層的開心果香與更綿密的口感征服味蕾。

品牌「承繼」以義式經典為基底，重新調整比例，讓開心果的堅果香氣、馬斯卡彭的柔滑與咖啡蛋糕的焦糖韻味完美同步，打造一款「入口即融、層次分明」的冬季必吃甜品。此回新品採用大量研磨開心果結合高比例馬斯卡彭，使整體風味更立體，質地也更加細膩順口，是品牌「在經典中創新」理念的再次代表作。

本次升級最大亮點落在品牌自豪的 「溫度觸發同步融化技術」。甜點內的開心果巧克力片、馬斯卡彭奶醬與咖啡蛋糕體會在口腔溫度下同時化開，風味一體成形、濃郁卻不膩口。蛋糕體部分則運用「三重咖啡工法」——以濃縮咖啡熬煮焦糖、混入手指餅乾提升支撐力，再以特製咖啡液浸潤，創造濕潤但不滲液的完美口感。頂層特別以開心果巧克力片取代可可粉，不僅更乾淨俐落，也增添堆疊感與堅果香。

延續去年爆量熱賣、限量 2,000 條秒殺的氣勢，承繼今年不僅推出升級版開心果提拉米蘇，更同步換上節慶感滿滿的 森林綠 × 極光銀 聖誕限定包裝；並附專屬黑色食品級切片板，讓分切更精準。今年冬天，甜點迷無疑又將迎來一場搶購戰。確切開賣時間請鎖定粉專查詢。

