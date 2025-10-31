快訊

跑了10家都買嘸！7-ELEVEN「早餐店奶茶」只要20元 網友分享「肚子平安」台灣人秒懂

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@jyun791004授權、7-ELEVEN Facebook 粉絲團
超商買得到「早餐奶茶」！7-ELEVEN開賣「早餐店奶茶」復刻經典風味，網友看到分享後幽默表示「有清腸才能說是早餐店奶茶」、「喝完不拉我可是不喝的」。

圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
7-ELEVEN架上出現「早餐店奶茶」引發網友熱議，口味類似麥香奶茶，一罐售價20元，價格也和早餐店一樣是銅板價。不少人認準罐裝上的顯眼大字去超商朝聖，但卻撲了空，紛紛回報「跑好多家都買不到耶」、「完全買不到啦」、「找了10間都沒有」，建議想買可先詢問店員。

圖／IG@jyun791004授權
由於早餐店奶茶有個「每喝必拉」的都市傳說，因此都很關注喝完的「效果」，而嘗鮮過的人則分享「可能還不夠正統」、「肚子平安」，但也有人說「上次買一罐回家馬上有感覺」。

圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
7-ELEVEN 早餐店奶茶

售價：20元/罐

備註：販售情況與數量以各門市現場為準

跑了10家都買嘸！7-ELEVEN「早餐店奶茶」只要20元 網友分享「肚子平安」台灣人秒懂

超商買得到「早餐店奶茶」！7-ELEVEN開賣「早餐店奶茶」復刻經典風味，網友看到後幽默表示「喝完不拉我可是不喝的」。

