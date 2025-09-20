快訊

捷運族必收！ 御私藏 x byebyeblues 北車限定「第2波開幕慶」　14款飲品買1送1、第2條生乳捲半價

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COZY TEA御私藏提供
圖／COZY TEA御私藏提供

手搖控和甜點迷快筆記！曾獲「紐約珍奶冠軍」的手搖飲品牌 御私藏Cozy Tea Loft，攜手由義大利米其林女主廚創立的甜點品牌 揮別憂鬱 byebyeblues，於9月初正式進駐台北車站捷運地下街，繼首波優惠後，業者宣布再推「第2波開幕慶」，優惠組合超吸睛！

甜點迷最期待的byebyeblues冠軍生乳捲，最新靈感來自御私藏在紐約奶茶節奪冠的布蕾珍奶，將布蕾內餡巧妙融入綿密蛋糕中，入口即化。自即日起至9/22，推出第二條半價優惠（原價450元），每人限購2組。

圖／COZY TEA御私藏提供
圖／COZY TEA御私藏提供

接著在9/23至9/25，手搖控則能享受到COZY TEA御私藏「14款飲品買1送1」好康，包含8款精品粹茶與6款超人氣奶茶，都是門市熱銷必點品項。活動採同品項買1送1方式，每人同樣限購2組，數量有限、售完為止。

圖／COZY TEA御私藏提供
圖／COZY TEA御私藏提供

御私藏 生乳捲

相關新聞

