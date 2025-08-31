青鳥旅行「蛋捲中秋禮盒」優惠必看！滿額84折起，再贈蛋捲禮盒免費吃
中秋佳節將至，人氣品牌「青鳥旅行」再度搶攻送禮市場，推出全新主題「極光秘語」系列禮盒。今年主打【經典鹹甜】與【真巧系列】，一次收錄多款灌餡蛋捲，外層香酥餅皮與飽滿內餡完美融合，讓每一口都充滿驚喜。代言人楊謹華最愛的「原味肉鬆蛋捲」，厚實蛋香餅皮中包覆金黃肉鬆，鹹香濃郁、層次豐富，連續兩年榮登台灣烘焙大賞TOP30，成為中秋送禮的人氣首選。
除了經典肉鬆風味，還有養生系的「芝麻沙沙」，以低溫烘焙的黑芝麻製作，香氣醇厚卻不膩口；喜愛甜食的人則不能錯過「醇黑真巧」，嚴選比利時嘉麗寶巧克力與西班牙騎士可可粉，呈現濃郁苦甜的多層次口感，讓人回味再三。今年更加入「阿里山烏龍」限定口味，茶香清雅、回甘悠長，搭配酥脆餅皮，營造出獨特的茶點風味。無論是偏愛鹹香或甜蜜，都能在這款禮盒中找到最對味的選擇。
為回饋消費者，青鳥旅行特別祭出早鳥優惠，即日起至9月9日滿額可享84折起；若在8月31日前完成下單並指定9月2日前出貨，消費滿額更可再獲贈12入經典蛋捲禮盒（可累贈），數量有限送完為止。業者也表示，全台門市均有現貨，亦可透過官網訂購宅配到府。品牌強調，中秋節不僅是月圓人團圓的時刻，更是傳遞心意的最佳時機，今年就用「極光秘語」禮盒，將祝福化為滿滿的蛋捲香氣，照亮團聚的美好時光。
