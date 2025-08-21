快訊

果香系手搖來了！ 「特・好喝」沁涼柚香、「有飲」夢幻芒果季　加碼小飛象提袋、磁吸燈超萌周邊必收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／特・好喝、有飲 Youin提供
圖／特・好喝、有飲 Youin提供

夏日必喝手搖來了！ 近期兩大果系手搖品牌「特・好喝」與「有飲」接連端出新品，前者主打柚香系果茶，後者則鎖定夏季必喝的芒果，搭配超萌迪士尼小飛象限定周邊，讓粉絲邊喝邊收藏療癒小物！

特・好喝／清爽果香「柚香林萌」系列

圖／特・好喝提供
圖／特・好喝提供

知名實況主丁特創立的茶飲品牌「特・好喝」，自2024年開幕以來已展店全台六都，共11家門市，以堅持茶底與創新飲品掀起手搖熱潮。隨著盛夏來襲，品牌推出全新果香茶飲「柚香林萌金萱」，選用手採金萱搭配葡萄柚與檸檬，入口酸甜交織、茶韻圓潤，還能喝到豐富果肉顆粒，帶來沁涼暢快。

另一款「柚香林萌絨蜜金萱」則加入手打雪白奶霜，綿密如冰淇淋般的奶香與柚香交融，讓果茶風味更添醇厚層次，是午後消暑的必喝奶蓋系果茶。

有飲／夏日芒果季＋小飛象周邊

「有飲」則祭出夏季芒果季，推出兩款全新飲品，「芒果燕麥奶」將香甜芒果與滑順燕麥奶結合，再加入微Q蜜燕麥增添口感，售價65元；「芒果奶酪沙沙」則以奶酪、沁涼芒果冰沙與玫瑰鹽奶霜組成，鹹甜交錯，售價85元。此外，3款人氣芒果飲品「芒果四季春」、「Juicy芒果優優」、「爆芒啵啵(指定門市)」也同步回歸。

圖／有飲 Youin提供
圖／有飲 Youin提供

更吸睛的是，有飲取得迪士尼授權，將小飛象打造成夏日活動主角。只要購買2杯芒果新品，即可免費獲得小飛象款紙袋；超萌周邊加價購可帶走，包含四款小飛象磁吸燈盲盒(258元)、環保杯(588元)、飲料提袋(298元)與小飛象款造型便利貼(結帳滿149元即贈送一份)，兼具收藏與實用價值，粉絲絕對不能錯過。

圖／有飲 Youin提供
圖／有飲 Youin提供

