顛覆客家美食想像！ 紫蘇、柿餅、東方美人茶巧克力 品味客家甜點新魅力

客家風味巧克力，嚐過了沒?客家委員會日前於臺北知名可可品牌「TERRA 土然巧克力專門店」舉辦「巧藏客味・風土回甘」記者會，由范佐銘副主委與TERRA創辦人楊豐旭共同出席。透過職人可可工藝與客家食材的跨界碰撞，打造全新4款聯名產品：客食風味巧克力(紫蘇、東方美人茶、柿餅、梅干菜)、東方美人茶巧克力氮氣冰飲、東方美人茶熱巧克力飲、擂茶蒙布朗，讓客家文化以極具質感的甜點語彙重新走入年輕世代與城市日常。

貴賓合影(左起)客家委員會產業經濟處金玉珍副處長、客家委員會范佐銘副主委、TERRA土然巧克力專門店楊豐旭創辦人、商業發展研究院張皇珍副院長。圖／客家委員會提供

土然巧克力更選用客庄地區苗栗頭份的東方美人茶及新竹北埔的擂茶，將客家在地傳統食材變成可品味、可送禮、可分享的文化創作，是一次極具當代感的轉譯。「客食Ha-Food」計畫就是要讓客家的好味道透過跨界合作變成民眾生活中的一種飲食選擇，利用客家飲食當代表現與日常接觸，讓客家傳統文化及飲食不只停留在節慶或餐桌，而是走進咖啡廳、甜點櫃，讓更多人能以風格化、現代化的方式感受客食的魅力。

全新4款聯名產品：客食風味巧克力(紫蘇、東方美人茶、柿餅、梅干菜)。圖／客家委員會提供

范佐銘副主委表示，客家飲食的核心在於客家先民生活的記憶與手作的精神，台北市都會區要品嚐道地的客家甜點與飲品並不容易，這次有機會讓人看見將巧克力專業結合在地客家食材，創造出別具特色的甜品飲品，不僅吸引外國朋友慕名而來，也讓更多台灣民眾可以看見客家文化的甜美與創新。

TERRA創辦人楊豐旭也指出，品牌一直致力於探索臺灣可可結合在地文化故事與風味的可能，此次能夠與客委會合作，挑戰使用如鹹菜干、柿餅等甜品較少見的食材入巧克力，讓我們走出甜品的舒適圈，開啟一場味覺疆界的創作體驗。他同時分享，巧克力是一個萬用且便利的載體，不僅能承載豐富風味，更有潛力走入飯店、航空與國際市場，可可是世界性的語言，而客家是在地的故事，當兩者相遇，就能創造一種讓人記住的味道。

東方美人茶熱巧克力飲。圖／客家委員會提供

本次「客食Ha-Food」計畫與TERRA 土然巧克力專門店聯名新品，即日起至114年8月30日限期販售，邀請民眾走進城市巷弄，在職人巧克力的細膩風味中品味客家的深厚底蘊與現代想像，讓今夏的午後，品嘗甜食的每一口，都留下客家風土回甘的記憶。

TERRA土然巧克力聯名產品，於TERRA土然巧克力專門店(臺北市大安區溫州街7號)進行全品項販售；合作門市「0Km山物所、野事」及線上通路「TERRA 土然巧克力專門店Pinkoi、在欉紅、美食加、潮市集」，皆僅販售客食風味巧克力。