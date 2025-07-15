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得正「最頂飲品買1送1」連續14天！星巴克「經典2飲品」買一送一　「這幾家手搖」外送優惠到今天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各品牌粉專及官網
圖／各品牌粉專及官網

今(15)日除有星巴克第二杯半價」外，也有與外送平台foodpanda合推「特大杯買一送一」，冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂都能點。緊接著，還有「得正買1送1」一連14天開跑，開喝不傷荷包。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星粉注意！今(15)日於外送平台foodpanda點購「特大杯冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂」可享買一送一優惠，不想出門只要打開App就能點。同樣是外送優惠，在外送平台Uber Eats有多家手搖飲優惠今日到期，像是珍煮丹「黑糖珍奶」買1送1、鶴茶樓買「芝麻糊凍那堤」送「泰奶凍奶」、老賴茶棧「冬檸冰粿飲、珍珠紅茶、文清烏龍」買1送1等。

圖／得正提供
圖／得正提供

接著，7/16至7/29，得正與外送平台Uber Eats獨家推出咀嚼系TOP 1「輕烏龍鮮奶+粉果條(M)」買一送一，免輸優惠碼、全用戶皆享優惠；會員限定「香橙春烏龍(M)」亦有買一送一，單筆每品項最多買5送5。

圖／Uber Eats提供
圖／Uber Eats提供

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買一送一 珍煮丹 珍奶 星巴克 星冰樂 得正 外送 foodpanda Uber Eats App

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