天然無咖啡因可樂風潮來襲！「生可樂」登台，迷人氣泡＋漢方香氣喝出全新體驗

你喝過「生可樂」嗎？這款來自日本的創新氣泡飲，近來在台灣掀起一股天然飲品風潮！不同於市面上常見的罐裝可樂，生可樂以手工方式調製，強調使用天然香料與漢方食材，口感層次分明，香氣溫潤，既解渴又養生，是今年最夯的話題飲品之一。

目前在台北多間咖啡廳與複合式選物店都能喝到這款「手沖可樂」，像是以中藥基底與氣泡水現場調製的版本，結合桂皮、八角、小茴香與檸檬、紅茶等元素，不僅氣泡感十足，還有濃濃的東方香料風味，每一口都像在品味漢方飲的現代演繹。視覺上也非常吸睛，透明氣泡中漂浮的香料與果片成為社群打卡新寵。

有別於傳統可樂的高糖與人工香料，生可樂主打低糖、無咖啡因的清爽選擇，連不喝碳酸飲料的人都能輕鬆接受。不少業者還會依季節推出限定風味，如紫蘇、洛神、薑汁等口感，讓人每次造訪都有新驚喜。

如果你想體驗天然香料的氣泡魅力，不妨趁著這股風潮，親自品嚐一杯「現沖生可樂」，說不定會顛覆你對可樂的既定印象！ 圖／PEPSI百事可樂提供

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