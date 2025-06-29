快訊

影／世上最乾燥沙漠下雪！10年首見白雪奇景曝光 專家示警了

多數人鈣質攝取量都不足 專家教你如何維持骨骼與關節健康

天然無咖啡因可樂風潮來襲！「生可樂」登台，迷人氣泡＋漢方香氣喝出全新體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／PEPSI百事可樂提供
圖／PEPSI百事可樂提供

你喝過「生可樂」嗎？這款來自日本的創新氣泡飲，近來在台灣掀起一股天然飲品風潮！不同於市面上常見的罐裝可樂，生可樂以手工方式調製，強調使用天然香料與漢方食材，口感層次分明，香氣溫潤，既解渴又養生，是今年最夯的話題飲品之一。

目前在台北多間咖啡廳與複合式選物店都能喝到這款「手沖可樂」，像是以中藥基底與氣泡水現場調製的版本，結合桂皮、八角、小茴香與檸檬、紅茶等元素，不僅氣泡感十足，還有濃濃的東方香料風味，每一口都像在品味漢方飲的現代演繹。視覺上也非常吸睛，透明氣泡中漂浮的香料與果片成為社群打卡新寵。

有別於傳統可樂的高糖與人工香料，生可樂主打低糖、無咖啡因的清爽選擇，連不喝碳酸飲料的人都能輕鬆接受。不少業者還會依季節推出限定風味，如紫蘇、洛神、薑汁等口感，讓人每次造訪都有新驚喜。

如果你想體驗天然香料的氣泡魅力，不妨趁著這股風潮，親自品嚐一杯「現沖生可樂」，說不定會顛覆你對可樂的既定印象！

圖／PEPSI百事可樂提供
圖／PEPSI百事可樂提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖啡廳

相關新聞

天然無咖啡因可樂風潮來襲！「生可樂」登台，迷人氣泡＋漢方香氣喝出全新體驗

你喝過「生可樂」嗎？這款來自日本的創新氣泡飲，近來在台灣掀起一股天然飲品風潮！不同於市面上常見的罐裝可樂，生可樂以手工方式調製，強調使用天然香料與漢方食材，口感層次分明，香氣溫潤，既解渴又養生，是今年最夯的話題飲品之一。

咀嚼得到的花香感！ 日出茶太新品「梔香Q角」粉嫩上市 限店加料免費送到7月底

咀嚼得到的花香感！ 日出茶太新品「梔香Q角」粉嫩上市 限店加料免費送到7月底

「茉莉茶+奶香」爆擊味蕾！Mr.Wish聯名「好想兔」萌翻夏季　全新五窨系列+刮刮卡人人有獎

「茉莉茶+奶香」爆擊味蕾！Mr.Wish聯名好想兔萌翻夏季　全新五窨系列＋刮刮卡人人有獎

APP爽拿買一送一券！ 大苑子「火龍果季」強勢回歸 3款果飲冰沙+1門市限定「雙色霜淇淋」開吃

APP爽拿買一送一券！ 大苑子「火龍果季」強勢回歸 3款果飲冰沙+1門市限定雙色夢幻霜淇淋開吃

可不可「1神級飲品」要掰了！庫存賣完不補 引鐵粉齊喊：怎麼可以下架

可不可「低調神品」要掰了！可不可熟成紅茶發布1飲品下架公告，自7月起陸續停賣，意外引出一批該飲品愛好者反映「那麼好喝～為什麼要下架」、...

南北名店聯手！暑假限定「戀愛系」多拿滋甜點 僅在2處開賣

當早午餐店和甜點店碰撞，會產生什麼火花呢？台北早午餐店「M One Cafe」與台南甜甜圈品牌「Perfe'dough」雙強合作聯名，推出一口爆餡的「優格冰淇淋多拿滋」，冰冰涼涼、酸甜入口不膩的這款甜點，只在兩個地方販售到9月底，甜點控們別忘了把握盛夏時節品嘗！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。