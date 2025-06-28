超浮誇小山冰！ 竹南高CP值美食「祥賀 芒果牛奶冰」 推薦芒果牛奶冰、紅豆牛奶冰，大份量2人開嗑

很偏僻還是一位難求的冰店！藏身竹南巷弄轉角《祥賀芒果牛奶冰》有厲害！不在熱鬧商圈，平日門口依舊停滿車，假日更是大排長龍，至從多年前吃過一次留下深刻印象，有來竹南就會來吃，高CP值浮誇小山冰，份量十足，一碗冰2人吃差不多，夏天亮點限定芒果冰必點，還有古早味紅豆牛奶冰與鳳梨冰，以這價位來講沒啥好挑了，至少還有冰山。

祥賀芒果牛奶冰｜竹南人氣冰店交通資訊

《祥賀芒果牛奶冰》位在苗栗竹南鎮公義路上，地點在新竹與竹南交界處，從國道二號香山交流道下來約2分鐘可抵達，店面位於轉角處招牌大辨識度高，需要自己找白線臨停，現場有標示請不要違規、小心檢舉達人，建議平日來假日不好找臨停，離開順遊香山濕地有「小高美濕地」美譽，距離約7分鐘車程。

地址：苗栗縣竹南鎮公義路2452號

營業時間：週二-週日10:00-19:00

公休：週一（依照店家公佈為主）

每到夏天《祥賀芒果牛奶冰》都人氣滿滿！這幾年更是誇張，早就成為竹南必訪冰店，從內用區新增戶外用餐區。

祥賀芒果冰價目更新｜冰品45元起

牛奶冰：45元（無料）

紅豆牛奶冰：55元

綠豆牛奶冰：55元

花生牛奶冰：55元

珍珠牛奶冰：55元

紅 豆花 生牛奶冰：65元

生牛奶冰：65元 綠豆花生牛奶冰：65元

紅豆薏仁牛奶冰：65元

綜合水果牛奶冰：230元

芒果牛奶冰：170元

奇異果西瓜牛奶冰：140元

奇異果牛奶冰：110元

鳳梨冰：55元

《祥賀芒果牛奶冰》內用區只有幾桌！旁邊設有戶外區，圓桌每桌約可容納約5人，戶外用餐挺寬敞，遊客都好愜意吃著冰，上面提供遮蔽棚加陽傘，但夏季還是偏熱，冰體融化快，吃冰要速度要快！

紅磚牆旁還設有洗手台，吃完冰後能馬上洗手，不用擔心手繪黏黏的上車。

牆上特別貼上告示：桌與桌之間已經排好適當距離，請勿移動。

祥賀芒果冰份量實在｜兩人分吃剛剛好

《祥賀芒果牛奶冰》冰量很有誠意，兩人一起分食吃比較剛好，不論是飯後消暑吃冰，或是為了吃水果而來，冰品高、配料敢給CP值算不錯，不然也不會那麼多人來，連我娘家皇太后都指名每年都這吃。

祥賀芒果牛奶冰｜夏天經典芒果冰

店家嚴選芒果品種！每年4月下旬到9月上旬才吃得到，想吃真的要趁現在，小山冰鋪滿新鮮芒果，趁當季吃芒果飽滿多汁，甜酸度好剛好，淋上煉乳提升奶香甜味，冰涼爽口不膩口，假日常常會提前完售，想吃手腳要快。

祥賀芒果牛奶冰｜紅豆花生牛奶冰

經典古早味冰就是這碗！紅豆花生牛奶冰份量很有誠意，先淋上香甜煉乳，再鋪上自家熬煮鬆軟紅豆顆粒，最後灑上脆口花生粒，每一口都是熟悉的幸福台味，甜度拿捏得挺剛好，是在地人推薦招牌冰品之一。

祥賀芒果牛奶冰｜古早味鳳梨冰推薦

店員推薦鳳梨冰！使用的是自家熬製的鳳梨醬，選用新鮮鳳梨切成條，加入砂糖細火慢熬，放涼後就是古早味鳳梨醬，淋在剉冰上酸甜爽口，這裡的鳳梨醬量有點少，比起來紅豆花生牛奶冰比較划算，但是這碗可以吃到鳳梨自然酸甜香氣，喜歡傳統古早味的朋友會喜歡。

酸甜鳳梨條就像把鳳梨精華濃縮一起！吃完齒頰還有鳳梨果香，清涼解膩也是夏日消暑好選擇。

祥賀芒果牛奶冰｜珍珠牛奶冰

黑白相間珍珠牛奶剉冰，視覺超吸睛！Q彈手煮珍珠晶瑩剔透，每一口都好咕溜有嚼勁，底層是香濃滑順牛奶冰，搭配滿滿珍珠，口感豐富好涮嘴，咀嚼控會喜歡。

連吃幾口好像再吃清爽版的珍珠奶茶！珍珠吃完冰都融化啦～

《祥賀芒果牛奶冰》以新鮮豐富配料為主打！成為夏日來竹南必吃的消暑冰品，招牌 芒果牛奶冰很快就賣完，建議平日來吃，紅豆花生牛奶冰很有古早味，自家熬製的鳳梨冰酸甜開胃，Q彈珍珠牛奶冰可以滿足咀嚼控，冰品份量滿足，兩人當點心吃剛好，今年找時間還要再來吃。

祥賀芒果牛奶冰

電話：(03)758-3783

地址：苗栗縣竹南鎮公義路2452號

營業時間：10:00-19:00

公休：每週一

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是

服務費：無

停車場：無（附近找臨停）

絲專頁：祥賀芒果冰

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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