「6吋鮮奶油蛋糕」350元有找！烘焙界最狂 橘村屋「鮮奶油蛋糕買1送1」限時3天 超長兌換期、全台13門市都能換

6吋鮮奶油蛋糕買1送1！「橘村屋」為慶祝新店開幕，再度祭出業界最殺「六吋蛋糕買一送一」限時3天，平均每顆蛋糕不到350元就能帶回家，甜點控快抄筆記囉！

圖／橘村屋蛋糕提供

「橘村屋」自板橋起家，在雙北、桃園開設多間門市，也是不少人買慶生蛋糕的首選之一。現在，「橘村屋」桃園據點再加一，為慶南崁店開幕特別推出「任一6吋鮮奶油蛋糕買一送一」超狂優惠，6/27至6/29連續3天，凡購買一顆6吋鮮奶油蛋糕即送一張贈品兌換券，可於兌換期限內（2025/7/1-2026/6/30）至北北桃13間直營門市跨店兌換，就連正當季「愛文芒果鮮奶油蛋糕」也能半價開吃。

圖／橘村屋蛋糕提供

「蛋糕杯杯系列」是橘村屋的人氣商品。圖／橘村屋蛋糕提供

買1送1優惠折算下來，平均一顆6吋鮮奶油蛋糕只要345元（原價690元），CP值超高；該活動為南崁門市限定，限量5,000顆、送完為止。「橘村屋」鮮奶油蛋糕選用滑順且濃郁的日本北海道奶霜，搭配自家綿軟戚風蛋糕，每一口都清爽不膩，不論是過節、慶生，還是日常來點甜都很適合。

橘村屋南崁門市 開幕優惠資訊

門市地址：桃園市蘆竹區南崁路189號（林三茶研所旁）

開幕活動日期：2025/6/27～2025/6/29

蛋糕兌換期限：2025/7/1～2026/6/30

注意事項：父親節2025/8/7-8/8；母親節2026/5/7-5/10無法兌換