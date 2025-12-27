半夜不想回家？ 台北深夜咖啡廳　三間「開到半夜」的夜貓基地

半夜還不想睡、也不想回家？這次小編把夜晚交給台北的三家深夜咖啡廳：有把鹹甜玩出新高度的抹More、靜到能聽見翻頁聲的珈琲寶山，以及開到凌晨四點、還能吃到熱騰騰水餃的Sugar Man Café。如果你也在找「夜貓子避風港」，就跟著小編的路線，一杯咖啡、一塊蛋糕，把夜晚慢慢過完吧。

台北深夜咖啡廳：抹More



台北深夜甜點天花板，鹹甜腦洞大開的療癒組合！

圖/ReadyGo

第一站小編先衝抹More。它完全是台北深夜甜點的代表作：人氣白巧芒果乳酪把清爽果酸和奶香疊到剛剛好，一口下去超療癒；再配一杯香甜濃郁的黑糖牛奶，真的像在夜裡被輕輕抱了一下。白巧芒果 × 乳酪 × 黑糖牛奶，深夜味蕾被狠狠安慰。

圖/ReadyGo

更妙的是這裡超會玩「鹹甜跨界」，像肉鬆 × 抹茶、牛奶糖 × 味噌 × 腰果，聽起來怪、吃起來卻意外和諧。奶油輕盈不膩，層次乾淨。不限時、有插座、寵物友善，店狗與高冷店貓時不時巡場，深夜療癒感直接加倍。

地址：台北市中正區寧波西街221號

電話：02-2339-0035

營業時間：週一到週四 17:00–03:00、週五到週日 14:00–03:00

台北深夜咖啡廳：珈琲寶山



把夜晚留給自己，在長安西路的一口安靜

想把時間放慢，小編會走到珈琲寶山。離中山站不遠，卻像隔了一層靜謐結界。復古木質、老物件與唱片，氣氛從門口就開始降噪。坐在吧台看手沖，或窩在角落閱讀，時間會在這裡悄悄變慢。

圖/ReadyGo

小編最愛招牌檸檬磅蛋糕，綿密細緻、酸甜平衡，配一杯滑順的咖啡牛奶，剛好把夜晚調成舒適的亮度。這裡不限時、但偏安靜，很適合一個人整理思緒。

地址：台北市中山區長安西路36號

營業時間：週四–週二 14:00–22:00（週三公休）

台北深夜咖啡廳：Sugar Man Café



開到 04:00 的夜貓基地，熱騰騰手工水餃＋黑糖咖啡續航

夜深想續攤、或需要把進度完成，小編就會選 Sugar Man Café。營業到凌晨四點，不限時、有插座與檯燈座位，讀書、剪片或加班都能安穩待好待滿。

圖/ReadyGo

最懂夜晚的是——深夜也吃得到現煮手工水餃，再來一杯黑糖牛奶或黑糖咖啡，腦袋和肚子同步回血。座位寬敞、氣氛溫馨，很適合一個人獨處的深夜時光。

圖/ReadyGo

地址：台北市大安區和平東路一段87-1號

電話：02-2396-9980

營業時間：每日 14:00–04:00

台北深夜咖啡廳路線

21:00 抹More｜深夜甜點開場，白巧芒果乳酪＋黑糖牛奶

22:30 珈琲寶山｜讀書寫字，檸檬磅蛋糕＋咖啡牛奶

00:30 Sugar Man Café｜手工水餃續航，完成待辦事項

03:30 收檯回程，安全搭車回家

台北深夜咖啡廳常見問題

抹More、珈琲寶山和 Sugar Man Café 需要訂位嗎？

三家多半採現場候位，熱門時段與週末建議早到，抹More 常客滿，Sugar Man 晚上 8–12 點人潮較多。

三間店有 Wi-Fi 嗎？訊號穩定嗎？

三間皆有 Wi-Fi，抹More 與珈琲寶山訊號較穩，Sugar Man Café 偶爾較慢但可應付文書與查資料。

有提供素食或無咖啡因飲品嗎？

三間店皆有無咖啡因飲品選項，抹More 與 Sugar Man Café 可調整為牛奶或黑糖基底。

哪一間最適合情侶約會？

想要浪漫氛圍推薦抹More，甜點視覺感強、燈光柔和，還有寵物互動。

