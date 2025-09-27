Threads爆紅台北咖啡廳TOP3！甜點控必收藏的寶藏咖啡店 ，好拍又好吃

台北是一座不斷誕生驚喜的城市，街角轉個彎就可能遇見一間氣氛滿滿的小店，咖啡廳早已不只是喝咖啡的地方，更像是旅人們暫時停留、和自己相處的秘密角落，每一家店都藏著不同的故事。如果你也想在台北展開一場「小旅行」，不必出國，就能體驗到異國氛圍，這次要帶大家走訪三間近期在 Threads、IG 爆紅的咖啡廳，從法式鄉村到韓系甜美，再到日式禪意，不管是甜點控或咖啡迷，都會找到讓你心動出發的理由。

台北咖啡廳推薦｜MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊



MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊：夏日限定芒果檸檬季



藏身在木柵巷弄裡的 MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊，是一間充滿法式浪漫氛圍的甜點小店，從木柵捷運站走路三分鐘就能抵達，店內裝潢以木質調與綠植為主軸，一樓擺放著充滿年代感的復古傢俱，二樓則是開放式的明亮空間，窗邊還有戶外小花園，讓人彷彿置身在南法小鎮的鄉村甜點屋。



MU Pâtisserie 最大的特色之一，就是甜點每天現做、品項不固定，每次來都能遇到不同驚喜。無論是可麗露、泡芙、千層蛋糕、戚風蛋糕，還是蛋糕捲、大福，選擇相當豐富，許多客人也會直接外帶可麗露禮盒與餅乾系列，作為送禮或伴手禮都非常受歡迎。



一人靜靜品味、情侶約會，或是朋友聚會，這裡都能感受到舒適的氛圍，平日造訪更能避開人潮，慢慢欣賞店內陳設，店員用心服務，甜點也每天新鮮現做，帶有一份職人精神。



除了經典的抹茶與草莓甜點，MU Pâtisserie 在夏天也推出了超受歡迎的芒果與檸檬系列。其中人氣最高的就是 芒果千層，綿密滑順的口感搭配新鮮芒果，清爽又帶著濃郁果香，還有造型可愛的檸檬糖，酸甜交織層次分明，一入口就充滿夏天的味道，店家自製的鮮奶油清爽不膩，完美平衡酸甜感，讓人忍不住一口接一口。夏日來到 MU Pâtisserie，不妨把這幾款限定甜點放入口袋清單，體驗最清新的法式浪漫。



地址：台北市文山區和平東路四段308號(木柵店)



電話： 0987-596-308



營業時間：11:30-18:30

台北咖啡廳推薦｜漫嶼Manyu



漫嶼Manyu：圓山站巷弄裡的療癒系韓風咖啡廳



如果你也喜歡療癒系的韓系咖啡廳，那麼位於圓山站附近的漫嶼 Manyu 一定要放進口袋清單。這間咖啡廳以 奶油色調的柔和裝潢為主，搭配精緻可愛的餐具與擺盤，整體氛圍溫馨放鬆，很像走進偶像劇場景，讓人一待就不想離開。



甜點雖然不算多，但每一款都精緻可愛，充滿韓系質感，特別注重當季水果的運用，像是加入梅子果凍的「芭樂梅」，酸酸甜甜十分有特色；「藍玥」則是達克瓦茲搭配新鮮藍莓，口感細膩；還有「焦糖核桃捲捲」，蓬鬆的蛋糕體配上香濃鮮奶油，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口。飲品同樣帶有驚喜，繽紛又清爽的「芒果派對冰茶」用上新鮮水果，喝起來酸甜解渴；「黑芝麻歐蕾」濃郁又順口，奶香與芝麻香完美融合；而「梅萌氣泡」更是夏日首選，檸檬與話梅的搭配清新爽快，非常適合搭配甜點。



雖然店內空間不大，但每個角落都很用心，充滿可愛氛圍，無論是和朋友來聊天，還是自己一個人靜靜品味甜點，都能感受到溫暖療癒的氛圍。如果你喜歡韓系咖啡廳，漫嶼 Manyu 絕對是一個值得探訪的甜點小角落。



地址：台北市大同區承德路三段225巷6號1樓



電話： 02-25992942



營業時間：12:00-19:00(週二週三公休)

台北咖啡廳推薦｜汩咖啡



汩咖啡：松山老宅裡的深夜日式侘寂風



隱身在松山區光復南路巷弄裡的汩咖啡，是一間結合台北老宅氛圍與日式侘寂風的特色咖啡廳。鐵皮屋外觀看似低調，一走進去卻是另一種世界，碎石鋪面的日式造景、木質裝潢搭配植栽，還有昏黃溫柔的燈光，讓人彷彿瞬間來到京都。這裡的氛圍特別適合放鬆，空間裡大家都輕聲細語，背景音樂與環境氛圍相得益彰，給人一種靜謐的舒適感，不論是獨自放空，還是和朋友聊天，都能感受到療癒與自在。



咖啡品項多元，從手沖單品、經典義式到特調都有，其中「衣索比亞 G1 手沖」即使改成冰飲，依然能品出豆子的水果風味與茶香，細膩而耐喝。特調中的「蒸氣美式」則以細緻綿密的泡沫見長，喝起來格外清爽順口，很適合台北午後的小憩時光。甜點表現同樣不容小覷，必點的「十勝乳酪巴斯克」乳香濃郁，口感軟糯綿密，上層焦糖脆皮帶來微微苦甜，層次感十足，還有布丁與檸檬清香的磅蛋糕，都屬於份量不大卻精緻耐吃的類型，與咖啡搭配更是絕佳。



走進汩咖啡，就像短暫脫離台北的喧囂，置身於一個帶有日式侘寂美學的小宇宙，這裡不僅能喝到好咖啡、嚐到精緻甜點，更能享受那份難得的靜謐與自在。不管你是想和朋友小聚，還是獨自沉浸於午後的安靜時光，汩咖啡都能給你一個剛剛好的角落。



地點：台北市松山區光復南路6巷48弄7號一樓



電話：02-25790355



營業時間：( 營運時間以ig公告為準 ）

台北咖啡廳常見問題



MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊有什麼特色？



MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊以精緻法式甜點聞名，主打手工製作與細膩口感。人氣商品包含香氣濃郁的千層蛋糕、檸檬塔與當季限定甜點，搭配優雅的店內環境，是甜點控必訪的咖啡廳。



漫嶼 Manyu 提供哪些招牌餐點？



漫嶼 Manyu 結合咖啡與甜點，店內氛圍靜謐舒適。招牌包括手沖精品咖啡、季節限定的蛋糕塔以及輕食餐點，非常適合想要享受悠閒下午茶時光的旅客或文青族群。



汩咖啡有什麼必點飲品？



汩咖啡以手沖單品咖啡與特色調飲著稱，選用產地直送的咖啡豆，呈現出細緻的層次風味。除了咖啡外，也提供小農鮮奶茶與甜點，深受喜歡慢活氛圍的客人喜愛。



MU Pâtisserie需要提前訂位嗎？



MU Pâtisserie 因甜點人氣高，建議假日提前訂位或預購。漫嶼 Manyu 與汩咖啡雖以現場候位為主，但熱門時段仍可能客滿，建議事先關注官方社群公告，以確保有座位。

