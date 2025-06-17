謝盈萱化身Let's Café淬煉大使！全家經典咖啡全面升級，「限時第二杯79折再抽8萬旅遊金」

全家便利商店再度出招，攜手雙金影后謝盈萱，推出全新升級的 Let's Café 經典咖啡，主打專業淬煉、層次風味。謝盈萱分享自己對咖啡的純粹熱愛，表示：「我喜歡在我與一杯咖啡之間，品嚐最誠實的味道。」全新配方選用衣索比亞摩卡日曬豆，入口先是馥郁莓果香，接著是可可柔酸的尾韻，細膩堆疊的風味，彷彿與她的演技一樣，經得起時間的考驗與淬煉。

圖／取自全家FamilyFart臉書與ig粉絲團

圖／取自全家FamilyFart臉書與ig粉絲團

全家 Let's Café 經典咖啡升級再出發 限定優惠同步登場

此次升級不僅讓咖啡風味更加多層次，也推出多項期間限定活動。即日起至7月8日，經典或特濃系列大杯以上任選第2杯享79折，消費者還有機會抽中高達8萬元u的旅遊金！此外，夏日限定杯款也同步上市，邀請民眾一同感受冰涼升級的幸福滋味。只需出示全家會員身份，即可於門市或APP中輕鬆參與活動。

圖／取自全家FamilyFart臉書與ig粉絲團

圖／取自全家FamilyFart臉書與ig粉絲團

圖／取自全家FamilyFart臉書與ig粉絲團

圖／取自全家FamilyFart臉書與ig粉絲團

APP再加碼超殺優惠 清涼飲品最低5折起

全家APP於6月16日上午10點推出限時優惠，美式、拿鐵、特濃咖啡通通享有雙杯優惠，最低每杯只要33元！還有買2送2的夏季冰品及茶飲，包括冰鎮檸檬紅茶、杜老爺雙倍巧克力甜筒、冰鎮香檸鮮柚綠茶等熱門品項，優惠至6月20日止。想在炎炎夏日享受高品質咖啡與沁涼飲品的消費者，不妨趁此機會品味這場由謝盈萱與全家共同淬煉的味蕾饗宴。