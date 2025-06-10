探索維多利亞州新亮點 搭華航直飛墨爾本 品味多元景致的漫遊之旅

【文・旅報傳媒】

中華航空是目前唯一提供台北直飛墨爾本航線的台灣航空公司，使用A350新型客機執飛，機艙靜謐、座椅寬敞，為長途飛行帶來舒適體驗。澳洲維多利亞旅遊局2025年5/15～21攜手華航舉辦媒體考察，走訪新景點與體驗，帶大家深入挖掘維州旅遊的更多可能。

濕地與海灘環抱的RACV Inverloch Resort 度假村。 圖／林宥銣 攝影

行程不僅聚焦墨爾本市區，特別走訪近年崛起的新興設計酒店、特色咖啡館與創意餐廳，挖掘城市中更多元的旅行樣貌，深入當地人推薦的咖啡廳與小眾餐酒館，感受屬於在地的生活節奏。

同時也延伸腳步至市郊，跳脫傳統的菲利普島或亞拉河谷，前往東南方的吉普斯蘭（Gippsland）地區，搭船巡航威爾遜岬（Wilsons Promontory）國家公園，近距離欣賞原始海岸線與野生動物，體驗與城市截然不同的自然魅力。這趟旅程的內容，提供業者做出市場差異化的維州新行程的參考元素，為旅程增添另種純粹自然與在地人文的深度體驗。

中華航空「台北－墨爾本」 直飛航班時刻表 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 台北 - 墨爾本 CI057 23:30 / 10:40(+1) 1、2、4、6 墨爾本 - 台北 CI058 21:50 / 05:15(+1) 2、3、5、7

走讀墨爾本市區

💡最新 LEGO迷與星戰控請注意！ 墨爾本博物館LEGO THE STARS特展 圖／林宥銣 攝影 全球唯一、規模空前的《LEGO® 星際大戰™》在墨爾本博物館震撼首展！展覽時間於即日起展至2026年1/26。由南半球唯一 LEGO 認證大師 Brickman 打造，耗時逾2.5萬小時、動用800萬顆積木，呈現4公尺高巨型模型、經典角色與太空場景。不論是原三部曲死忠粉，還是近代作品的追劇迷，都能在這場沉浸式展覽中找到共鳴，還有互動體驗等大家來闖蕩銀河系。

地址 11 Nicholson Street Carlton VIC 3053 時間 每日10：00～16：30 網站 👉連結

🌟新推薦 知識與藝術交匯的殿堂 維多利亞州立圖書館（State Library Victoria） 圖／林宥銣 攝影 位於墨爾本市中心的維多利亞州立圖書館，自1854年成立以來，已成為澳洲最古老的公共圖書館之一，館藏超過200萬冊書籍，涵蓋多種語言，包括中文。其中最引人注目的「La Trobe 閱覽室」，又被稱為「The Dome」，於1913年啟用，擁有6層樓高的八角形圓頂設計，可容納320位讀者，並收藏約3.2萬冊書籍。其獨特的建築風格和寧靜的閱讀氛圍，使其成為學術研究與藝術欣賞的理想場所。

地址 328 Swanston Street, Melbourne VIC 3000, Australia 時間 每日10:00～18:00（元旦、耶穌受難日、聖誕節及節禮日休館） 網站 👉連結

🌟新推薦 挑戰300公尺高空膽量極限 尤利卡88層觀景台（Melbourne Skydeck） 圖／林宥銣 攝影 是南半球最高的觀景台，提供360度全景視野，將墨爾本市區、亞拉河與菲利普港灣盡收眼底。其中的「The Edge」體驗尤為刺激，一個懸空約300公尺的玻璃盒，從建築外牆伸出，讓人彷彿漂浮於城市上空，腳底發癢、心跳加速，絕對是膽量與勇氣的試煉。

地址 7 Riverside Quay, Southbank, Melbourne VIC 3006 營業時間 每日12:00～21:00，最後入場時間為20:30 網站 👉連結

🌟新推薦 墨爾本咖啡迷的私房角落 Krimper Café 圖／林宥銣 攝影 被譽為南半球的美食之都，墨爾本擁有超過2千家咖啡館，咖啡文化深植人心，從義大利移民帶來的濃縮咖啡傳統演變至今，成為城市生活的一部分。位於Guildford Lane的Krimper Café，坐落於一座百年老倉庫中，保留了原始的工業風貌，並巧妙融入澳洲設計歷史。

地址 20 Guildford Lane, Melbourne, VIC 3000 營業時間 週一至五 7：30～15：30、週六 8：00 ～15：30，週日休息 網站 👉連結

🌟新推薦 在文青熱區享屋頂微醺時光 Naked In The Sky 圖／林宥銣 攝影 在墨爾本，屋頂酒吧是城市夜生活的一部分，從市中心延伸到文青熱區Fitzroy，每座天台都藏著獨特風景與風味。「Naked for Satan」就是其中的代表，結合西班牙風情與時髦設計，樓下是提供tapas的經典餐廳，頂樓「Naked in the Sky」則是露天酒吧兼餐廳，一邊小酌、一邊飽覽城市與夕陽美景，格外有氣氛。記得預約好位子，來場時髦的屋頂微醺旅程。

地址 285 Brunswick St, Fitzroy VIC 3065 營業時間 週1至週日 中午12:00～深夜

💡最新 市區住宿推薦 城市奢華完美展現 Melbourne Place 圖／林宥銣 攝影 想感受墨爾本的都會靈魂，不妨入住時尚旅宿新地標 Melbourne Place！座落在熱鬧的Russell Street，這裡不只地點一流，191間客房設計感滿滿，既舒適又具玩味，讓人一住就愛上。館內結合高端餐飲「Marmelo」餐廳與潮流選品，從細節感受城市脈動，無論是度假還是小旅行，是探索墨爾本風格生活的絕佳起點。

地址 130 Russell Street, Melbourne VIC 3000 網站 👉連結

順遊吉普斯蘭（Gippsland）地區 小別墨爾本市區到吉普斯蘭郊區走走，探索不一樣的維州景致。

🌟新推薦 威爾遜岬（Wilsons Promontory）巡航之旅 圖／林宥銣 攝影 搭乘兩棲船（Wanderer Adventures）從Tidal River啟程，悠遊於維多利亞州首座海洋國家公園中，來場與海洋親近的WilsonsProm巡航。沿途可近距離觀察海豹棲地、野生鳥類生態，若時節合宜，還可能遇見遷徙中的鯨魚。航程尾聲終點，來到壯麗的花崗岩巨石——骷髏岩（Skull Rock），很是驚喜。

地址 Wanderer Adventures 電話 +61 3 5257 4567

郊區住宿推薦 森海之間的度假時光 RACV Inverloch Resort

圖／林宥銣 攝影

從墨爾本出發，約2小時車程，就能抵達被濕地與海灘環抱的RACV Inverloch Resort。這座坐擁巴斯海峽壯麗海景的度假村，不論入住現代感十足的海景客房、溫馨小木屋或森林環繞的露營車園區，都能享受貼近自然的療癒時光。清晨沿著海景步道散步賞景超Chill。

地址 70 Cape Paterson-Inverloch Road,Inverloch VIC 3996 網站 👉連結

專家推薦 👍🏻

【左圖】中華航空 墨爾本分公司營業經理 嚴家祥 【右圖】澳洲維多利亞州旅遊局 華南地區、香港及台灣市場經理阮曉蕙

台灣唯一直飛墨爾 載客率超過8成

中華航空 墨爾本分公司營業經理 嚴家祥 （上圖左）

華航自2015年開闢「台北－墨爾本」航線，為目前唯一提供直飛服務的國籍航空公司，採用新一代A350客機執飛，座艙寧靜舒適、座椅空間寬敞，長途旅程同樣享有高品質飛行體驗。今年此航線邁入第10週年，載客率穩定達8至9成，依市場需求，本航線於北半球冬季班表布局為每週5班，持續強化紐澳航網布局。「台北－墨爾本」航班目前每週固定於週1、2、4、6出發，夜間航班方便旅客下班後即刻前往機場，抵達即展開行程，不僅節省時間，更兼顧效率與便利。

墨爾本 每一次旅行都是心動的節奏

澳洲維多利亞州旅遊局 華南地區、香港及台灣市場經理 阮曉蕙 （上圖右）

根據統計，2024年整年，台灣赴維多利亞州旅客約7.2萬人，較疫前2019年同期成長21％。維州匯聚世界級賽事與節慶，堪稱澳洲活動之都。從F1賽車、網球大滿貫到喜劇、爵士、獨立藝術與美酒美食節，精彩全年不間斷。完善設施與便捷交通，也讓墨爾本成為台灣旅客深度探索澳洲文化與生活風格的絕佳起點。維多利亞旅遊局積極在台推廣，持續分享更多魅力景點，吸引更多旅人造訪這座城市的多元魅力與郊區自然風光。

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