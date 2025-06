探索維多利亞州新亮點 搭華航直飛墨爾本 品味多元景致的漫遊之旅

【文・旅報傳媒】

中華航空是目前唯一提供台北直飛墨爾本航線的台灣航空公司,使用A350新型客機執飛,機艙靜謐、座椅寬敞,為長途飛行帶來舒適體驗。澳洲維多利亞旅遊局2025年5/15~21攜手華航舉辦媒體考察,走訪新景點與體驗,帶大家深入挖掘維州旅遊的更多可能。

濕地與海灘環抱的RACV Inverloch Resort 度假村。 圖/林宥銣 攝影

行程不僅聚焦墨爾本市區,特別走訪近年崛起的新興設計酒店、特色咖啡館與創意餐廳,挖掘城市中更多元的旅行樣貌,深入當地人推薦的咖啡廳與小眾餐酒館,感受屬於在地的生活節奏。

同時也延伸腳步至市郊,跳脫傳統的菲利普島或亞拉河谷,前往東南方的吉普斯蘭(Gippsland)地區,搭船巡航威爾遜岬(Wilsons Promontory)國家公園,近距離欣賞原始海岸線與野生動物,體驗與城市截然不同的自然魅力。這趟旅程的內容,提供業者做出市場差異化的維州新行程的參考元素,為旅程增添另種純粹自然與在地人文的深度體驗。

墨爾本博物館LEGO THE STARS特展

🌟新推薦

在文青熱區享屋頂微醺時光 Naked In The Sky

圖/林宥銣 攝影

在墨爾本,屋頂酒吧是城市夜生活的一部分,從市中心延伸到文青熱區Fitzroy,每座天台都藏著獨特風景與風味。「Naked for Satan」就是其中的代表,結合西班牙風情與時髦設計,樓下是提供tapas的經典餐廳,頂樓「Naked in the Sky」則是露天酒吧兼餐廳,一邊小酌、一邊飽覽城市與夕陽美景,格外有氣氛。記得預約好位子,來場時髦的屋頂微醺旅程。