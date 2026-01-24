人與貓共享城市「羅馬」　在千年古蹟中自在穿梭的喵星人

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

數年前我在網路新聞上看到一則趣聞：有人在Google地圖搜尋羅馬「銀塔廣場」Largo di Torre Argentina時竟在街景圖發現一顆巨大「喵頭」霸氣入鏡。那隻貓咪氣場十足的折著手趴在石階上，彷彿在對遊客說：「看什麼？快請安！」爆笑之餘也讓我對銀塔廣場產生了好奇心，仔細觀看地圖後發現原來這座古蹟的角落有一間名為「Torre Argentina」的貓庇護所。隔年前往羅馬旅遊時我特地前往銀塔廣場一探究竟，果然見到一群貓咪靈巧地在古老的石柱與斷牆間穿梭，也有貓咪慵懶地的陰涼處打盹。陽光傾瀉而下，這些喵星人自在的棲息於這座2,000多年的遺跡裡，彷彿牠們才是這座永恆之城真正的主人。

▲最受遊客喜愛的羅馬經典場景西班牙廣場，清晨靜謐的街道與光影更顯迷人。

自古羅馬以來，貓不只是驅鼠高手，也在壁畫與神話裡留下身影。自由女神Libertas常與貓並列，象徵獨立精神。月亮和守護女神黛安娜更將貓視為聖獸，這份崇敬延續至今。1991年羅馬第281號法律明文規定：貓有權自由選擇棲地，不得被驅逐，並享有免費絕育。羅馬的流浪貓以「貓群落cat colonies」的形式被法律認可，只要一個地方有兩隻以上的貓，就能被視為合法貓群落，並由人稱「貓太太gattare」的志工負責餵養與醫療，這套制度確保貓咪們能在古蹟與廣場間自在生活。

根據統計羅馬市區內約有30萬隻貓，其中12萬隻生活在群落中。透過「捕捉－絕育－回放」（TNR）制度，羅馬成功以人道方式維護平衡，也造就「人與貓共享城市」的文化。

▲歲月斑駁的石壁，依舊迴盪著古羅馬的呼吸。

▲羅馬許願池：巴洛克建築的極致展現。





銀塔廣場：貓的天堂

「銀塔廣場」是遊客最容易遇見貓的地方。這裡原是1926年整修街區時意外出土的共和時期遺址，包含四座公元前的神廟，以及凱撒於西元前44年「三月十五日」遇刺的龐培元老院。1929年正式揭幕後，不僅成為歷史地標，更成了貓咪的天然樂園。

▲1926年整修街區時意外出土的共和時期遺址，也就是現在的銀塔廣場。

▲銀塔廣場的黑手黨？要路過請留下罐罐！

1993年貓太太Lia Dequel與Silvia Viviani投入志工行列，隔年正式成立Torre Argentina貓庇護所。最初環境惡劣，只有潮濕低矮的地下室與簡陋設備，但在國際動保組織與遊客捐助的幫助下逐漸改善。庇護所不僅照顧健康的浪貓，還積極收留最脆弱的生命。在庇護所內我見到獨眼貓在安心的休息，還有神經受損、步伐搖晃卻仍努力探索的貓咪。這裏甚至吸引來自歐洲各地的愛貓人士，專程前來領養病弱的貓，讓牠們能有真正的歸宿。這裡採「放養模式」，健康的貓可自由在遺址間生活；受傷或生病的貓則暫時安置於室內籠舍，待康復後再回歸廣場。

▲在庇護所內安心的休息的獨眼貓。

▲清晨的羅馬競技場。





巡禮其他「貓角落」 邂逅動人風景

除了銀塔廣場，凱斯提烏斯金字塔Piramide Cestia也是愛貓旅人不可錯過的地點。這座建於公元前一世紀的金字塔形墓葬，如今也是貓咪的大本營。你會看到浪貓悠閒地在古墓旁的公園梳理毛髮，與歷史場景形成奇妙的並置。對旅人來說，愛護羅馬的貓咪最簡單的方式就是支持庇護所。例如Torre Argentina Cat Sanctuary提供紀念品販售與遠距領養計畫，收入全數用於照顧貓咪與推動絕育。遊客也能直接捐款，成為牠們的後盾。

▲歷史的金字塔下，最自在的仍是伸懶腰的貓咪。

在羅馬，貓從來不只是過客，而是城市靈魂的一部分。銀塔廣場的喵影提醒我們，歷史不只是古蹟，也活在眼前每一個日常瞬間。那些默默守護貓咪的志工，則讓「永恆之城」有了另一種文化傳承。去年我再次探訪羅馬的銀塔廣場，看見貓咪慵懶地曬著午後陽光時，想起 Torre Argentina貓庇護所創辦人Lia Dequel的墓誌銘：「讓貓兒在我們的墓旁玩耍吧，我們生前如此愛牠們。」這份柔情，正是羅馬最獨特、也最打動人心的風景。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」