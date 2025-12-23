聽新聞
普羅旺斯「呂貝隆」 薰衣草香氣縈繞的山居田園歲月
【圖／文：傑菲亞娃】
法國大部分薰衣草田集中在普羅旺斯省，而最有名的種植區就在呂貝隆山區了。這裡是被三座群山環繞的山谷區，農田果林遍布，還有許多葡萄酒莊園，是南法很重要的農場聖地。當地朋友告訴我薰衣草分為真正薰衣草（true lavender）及雜交薰衣草（法文Lavande），兩者有著極大的差異，當我聽得一頭霧水時，他帶我來到『薰衣草博物館』透過影片及古時候的工具來了解普羅旺斯薰衣草的歷史、種植和蒸餾工藝，收穫滿滿。
親身體驗文學名著中的嚮往生活
呂貝隆因彼得梅爾的著作《山居歲月》描寫普羅旺斯小山城的美好生活而成為熱門的觀光勝地，其中梅爾最愛的嫻靜村莊就是呂貝隆位於海拔340公尺「沃克呂茲山脈Vaucluse Mountains」的戈爾德Gordes小鎮（石頭城）。戈爾德小鎮的建材大都是來自山上的花崗岩，一幢幢像是被陽光洗白的石頭小屋，石牆上深深淺淺的綠色植物更似得到陽光的恩寵般的清新。山頂上雄偉壯觀的城堡和教堂鐘樓，以螺旋形堅固地建立在石灰岩山上，十分壯觀。
我們的導覽從廣場上開始，小鎮的中心自然是『戈爾德城堡Le Château de Gordes』。於1031年建立的戈爾德城堡，是統治戈爾德近七百年「Agoult Simiane 家族」的財產，後來當地人圍繞著城堡生活，才慢慢發展為戈爾德小鎮。由於中世紀動盪不安，這裡成為保護當地人民的要塞堡壘及避難所；但要欣賞城堡山城美景最好的地方是距離1.1公里的「Town View Point Gordes觀景台」可看到遠處的山脈、綠色的山谷和迷人的田園風光。
