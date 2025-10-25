長榮航空「魅力歐洲」西葡與英法的對話 陽光酒香v.s文化殿堂

【文・旅報傳媒】

歐洲，一直是旅人心中令人嚮往的舞台。無論是南歐的熱情奔放，還是西歐的古典優雅，都各自散發難以抗拒的魅力。長榮航空「魅力歐洲」系列行程中，西葡路線與英法路線是代表性旅程：前者以悠閒的節奏與葡萄美酒打開感官；後者則以文化殿堂與皇室風采展現歐洲的厚重底蘊。兩條路線，兩種風情，拼湊出旅人心目中不同的歐洲畫卷。

熱情西葡 以城市為主角的深度探索

南歐西葡14日「四主城巡禮、百年蛋塔、波多絕美河岸、酒莊品酒、巴塞聖家堂入內、巴黎雙日遊」，旅程不再是趕場式的奔波，而是「停下來，好好感受」，是西葡行程鮮明的特色。有鑒於旅客渴望的，不是數不盡的景點清單，而是能在每一座城市細細體會生活的餘韻。因此，行程安排強調「連泊」—里斯本、波多、巴塞隆納，乃至最後的巴黎，皆至少停留2~3晚，旅客免於舟車勞頓，可以從容的心情體驗各城市特色。

在里斯本，電車蜿蜒於老城的石板路上，旅人有充裕時間在街角咖啡館停下腳步，任時間慢慢流逝。來到波多，除了杜羅河畔的彩色屋舍，行程還安排酒莊體驗，品嚐陳年波特酒，感受行程的細膩安排。

葡萄牙里斯本 圖／TTN圖庫

而在西班牙，巴塞隆納當然是重點。這裡不只是一夜匆匆而過，而是能夠停下腳步欣賞高第的奇幻建築，又或是在蘭布拉大道上來一場悠閒散步，感受此座城市的藝術氣息。

行程最後，巴黎成為「完美的ending」。2晚的停留，讓旅客能盡情購物，或是在塞納河畔找一間小餐館，細數多天的歐洲回憶。比起走馬看花，這樣的規劃強調「有溫度」的旅行，讓每座城市都不只是一個地名，而是一段真切的生活片段。

法國巴黎 圖／TTN圖庫

浪漫英法 文化殿堂與皇室記憶

如果說西葡是陽光與葡萄酒的旅行，那麼英法行程則是一場文化與歷史的洗禮。行程安排長榮航空倫敦進、巴黎出的「雙點進出」航線，不走回頭路，節省時間，更將旅程的動線規劃得舒適順暢。

在英國，倫敦、牛津與溫莎一一展開。大英博物館的浩瀚藏品，帶領旅人探索世界文明，不論是羅塞塔石碑，或是帕德嫩神廟雕刻，每一件文物都像是一部厚重的史書，讓人目不暇給。溫莎城堡則帶來另一種氛圍，皇室的優雅與權威縈繞古堡，這裡曾是英國女王鍾愛的居所，如今依舊是王室的重要場域。

旅程中的一大亮點，莫過於搭乘「歐洲之星」穿越英吉利海峽。短短2.5小時，從倫敦抵達巴黎，這段跨越國界的體驗不僅是交通，更是一種旅行的儀式感。而巴黎，則以經典的姿態迎接旅人。凡爾賽宮的奢華、塞納河遊船的浪漫，加上3晚市區飯店的安排，讓人能在光之城真正沉醉。旅程中還特別安排米其林餐饗宴，讓美食成為另一種記憶點。無論是文化殿堂、大師建築、還是美食購物，這趟英法之旅讓人一次擁有。

英國倫敦 倫敦眼 圖／TTN圖庫

兩條路線 兩種靈魂

「魅力歐洲」的西葡與英法行程各具特色，而共同點在於，行程規劃都力求「質感」，避免過度奔波，給予旅人更充裕的停留時間，並且在交通與住宿安排上精心規劃，讓旅行不是一場比速度的挑戰，而是一段值得回味的生活旅程。

延伸閱讀>> 華信航空推「愛心無價0元同行」攜手易飛旅遊打造無障礙幸福旅程

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」