不藏私！ 歐洲旅遊新趨勢 「慢旅行」才是新主流

【文・唐偉展】

台灣赴歐旅遊市場正迎來新一波熱潮，國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等直飛航點；中東三大航空—阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極搶攻轉機市場，使台灣旅客的交通選擇更多元、更便捷。

在這波浪潮中，雄獅旅遊憑藉多年累積的議價優勢、採購能力與通路網絡，洞察到新一代旅客的偏好轉向，上週（8∕28）透過記者會模式預告三大趨勢：「長天數、慢旅行、深主題」。這些變化，不只是產品調整，更透露出台灣旅遊市場正轉向「深度體驗」的質變，值得與同業一同分享。

對多數台灣旅客而言，飛行10餘小時抵達歐洲，理所當然希望「玩到盡興」。過去市場對於「長天數」的定義在10天左右，如今已延伸至12～15天，且成長幅度驚人。根據雄獅觀察，今年1至～7月北歐13、14天行程的需求量成長高達75%，顯示旅客願意投入更長的假期，以獲得完整、深入的體驗。而長天數行程的魅力在於能涵蓋更多「祕境小鎮」與次級城市，讓旅客走進地方生活。這不僅提升了假期的「超值使用率」，亦帶來更高層次的文化沉浸。

另一個重要轉變，是「慢旅行」逐漸成為主流。所謂「慢」，並非效率低，而是追求節奏舒緩、體驗豐厚。例如行程設計上，可在單一城市安排3晚連住，不再急於換城市，讓旅客有機會走入在地小店，甚至和店員成為朋友。這樣的安排，讓旅程具人情溫度，也賦予每段旅程更多故事。慢旅行也意味著「質」的提升，旅行團不再是匆匆打卡，而是以悠閒的步調體驗美食、音樂、建築與生活場景。

現代旅客追求「有主題、有故事」的旅程，因此「深主題」成為歐洲產品的一大亮點。從自然奇觀到人文藝術，行程設計圍繞專屬主題展開：北歐極光追逐團、荷蘭鬱金香與玫瑰之旅、甚至結合文學與歷史的主題路線，讓每一天都有不同驚喜。過去以「走透透」為主的旅遊模式，如今逐漸被「有深度的主題」取代。

雄獅旅遊的歐洲線營收佔整體兩成以上，是公司重要支柱。分享成功來自於幾個關鍵：1.品牌與通路：長年累積的市場聲譽與分銷網絡，能快速推動新產品。2.採購與議價能力：在元件取得上「早一步」，確保產品成本與品質的優勢。3.產品規劃能力：從單一國家進化到「單一城市」的深度行程，並融入自由行元素。4.健康的產品上架節奏：不同於市場的短打促銷，雄獅的產品已規劃至2026年中旬，顯示其佈局更長遠且穩健。

歐洲旅遊市場的復甦帶動旅遊型態的進化，唯有掌握產業變化，並以資源整合與產品創新回應，才能在新時代的競爭中脫穎而出。

