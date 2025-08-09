搭乘河輪遊歐洲　漫遊萊茵河邂逅夢幻城堡、童話小鎮

【圖／文：傑菲亞娃】

2020年疫情爆發，讓人們意識到「能出國旅遊」原來是多麼難能可貴！邊境開放後，我發現旅遊模式出現很大改變，越來越多旅客希望貼近自然、深入鄉村，來場寧靜悠閒且療癒的慢遊體驗。於是我開始讓自己的旅行方式更多元，以不同角度見證當地文化與歷史遺跡。

近年來，全球旅遊趨勢強調符合減碳與永續精神的旅行模式，其中「搭乘河輪」深度遊歐洲，是我印象最深刻的旅程之一。河輪公司多以貫穿歐洲腹地的大河為主要航線，例如：萊茵河、多瑙河、隆河等，停靠點多為河畔小鎮，沿著水岸緩步漫遊，窗外美景宛如電影畫面流動眼前。無論是世界遺產、歷史城堡，還是純樸小鎮，每一站都令人回味再三。

▲搭乘河輪巡遊。

那麼，該如何開始河輪遊歐之旅呢？我認為三大航線中，以「萊茵河」最具浪漫氛圍，不僅有河畔美景與岸上觀光，途中經過的船閘也別具特色，意外了解水力發電的原理，格外有趣。

▲河輪上氣氛極好的用餐環境。

▲躺在床上就能看見河畔景色，每天都有新風貌。





河輪起點-瑞士 Switzerland

萊茵河發源於瑞士的阿爾卑斯山，全長1,320多公里，流經瑞士、奧地利、德國、法國，最後經荷蘭流入北海。萊茵河兩岸佈滿古城堡、老城小鎮和葡萄梯田，河畔風景極為優美，加上歷史、建築、藝術、人文等多重成就，使中上游河谷地享有「浪漫萊茵」的美譽。而在賓根與科布倫茲之間約65公里的河段中，因擁有超過40棟中古世紀的城堡和秀麗的葡萄園鄉村，於2002年被列入世界遺產。歐洲河輪的萊茵河之旅，沿途經過瑞士、法國、德國，終點則為低窪的荷蘭，登船地位於瑞士與法、德交界的老城區「巴塞爾Basel」。巴塞爾是瑞士最古老的大學城，城內擁有近40座博物館，可說是匯聚人文、歷史與藝術的文化之都。

▲萊茵河畔有眾多城堡及中古世紀的建築。

▲巴塞爾在瑞士最西北邊，緊鄰法德兩國，形成很特別的三國交界處。

迷人的老城散策之旅

從碼頭徒步走入老城區，有兩座地標性建築不可錯過。建於14世紀的「巴塞爾市政廳Basel Rathaus」是一座巨大的砂岩建築，紅色外牆與豐富裝飾藝術令人目不暇給，內庭的拱廊與壁畫更令人驚豔。市政廳廣場上設有市集，餐車與蔬果攤販雲集，是市民與遊客交流聚集之地。另一個重要景點是建於1019年的「巴塞爾大教堂Basler Münster」，屬於哥德式建築風格，標誌性的華麗雙塔與尖頂構成巴塞爾城市中一道亮眼風景線。當河輪離開巴塞爾後，來到南德黑森林地區的「布萊薩赫Breisach am Rhein」，這裡是連接德國「巴登地區」與法國「亞爾薩斯地區」的重要紐帶。當船隻接近碼頭時，眼前景象令人驚艷！緩坡上的古堡與紅頂小屋映照在河面上，格外迷人。

▲巴塞爾市政廳紅色的砂岩建築設有鐘樓及豐富的裝置藝術。

▲位於明斯特廣場的巴塞爾主教堂。





法國亞爾薩斯大區 Alsace

法國東部的亞爾薩斯與德國、瑞士接壤，因地理位置使其擁有法、德兩大主流文化的特色。我最推薦來到此地不可錯過的兩處風格各異的城鎮，分別是「科瑪小鎮Colmar」與「史特拉斯堡Strasbourg」。

花團錦簇的童話小鎮

位於萊茵河支流伊爾河以西的「科瑪小鎮」是亞爾薩斯的葡萄酒中心，因倖免於戰亂，得以保存中古世紀建築與德法融合的風情特色。日本動畫《霍爾的移動城堡》即參考了科瑪作為故事場景，鎮上的小威尼斯區La Petite Venise為昔日漁夫與船夫生活的地區，以前除了販售鮮魚，許多園藝花商也會運來鮮花，家家戶戶的露臺種滿花草，讓整個小威尼斯區呈現花團錦簇的繽紛景象。我們搭著小船穿梭於「椼架木屋」之間，清澈河流兩旁的雙層彩色木屋如同調色盤，美極了！

▲宮崎駿動畫「霍爾的移動城堡」中霍爾的家就是以這座普菲斯特屋 Maison Pfister為藍圖來設計。

▲科瑪主教堂「聖馬丁教堂」氣勢非凡的哥德式建築。

▲科瑪是法國評選最受歡迎的夢幻小鎮。

世界文化遺產史建築群

被譽為歐盟「第二首都」與「歐洲十字路口」的「史特拉斯堡」，其歷史中心坐落於伊爾河兩條支流環繞的大島上，擁有中世紀精美建築群，於1988年被UNESCO列為世界文化遺產。走進舊城區，首先可到知名的克勒貝爾廣場Place Kleber，廣場北側是1765年建成的黎明宮Aubette，周邊林立拉法葉百貨與多家國際精品店，是當地最熱鬧的購物區。穿過廣場則可抵達1439年完工的史特拉斯堡主教堂Strasbourg Cathedral，真心推薦大家登上332階的塔樓，不僅可細賞教堂的哥德式建築之美，更可俯瞰全城風光，極富成就感。此外，也別錯過在「小法蘭西區」搭乘遊船，沿途景色優美，還會經過獨特的船閘，別有趣味。

▲入內爬上階梯可看到哥德式建築的特點（尖拱、拱頂、飛扶壁）

▲遊船河體驗～很喜歡小法蘭西區河岸兩旁的建築。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」