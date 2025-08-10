每年安排一場文化慶典之旅！ 奔放與靜默間，祭典喚醒一方水土文化靈魂

【圖／文：溫士凱】

作者介紹｜溫士凱 Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《泰美味》等21本書，亦是廣播金鐘獎「生活風格節目獎」等三項得主，2024年起並擔任世新大學廣電系兼任副教授、緯來娛樂台《溫來趣韓國打卡》主持人。

每年我的旅行地圖中，一定會安排一場文化慶典之旅。行李裡裝的，不只是衣服、相機和護照，更是對一方水土文化深處的探索渴望。無論是亞洲的日本、印尼或泰國，抑或西方的西班牙、法國或美國，每每在祭典的吶喊聲、鼓點與煙火氣息中，我總能輕易遇見屬於在地人的靈魂迴響，也為自己的心靈護照蓋上一枚感恩的印章。

我想，對多數人而言，印尼的峇厘島是陽光、沙灘、Villa與Spa的代名詞，但對我來說，記憶最深的，卻是這座美麗島嶼最神聖特別的節日「涅皮（Nyepi）安寧日」！那是峇厘島人最重要的傳統新年，也是一場融合宗教信仰與文化傳承的歡樂與靜默交織的盛典。

峇厘島人虔誠信奉印度教，新年依據印度沙卡曆（Saka）計算，落在每年3至4月。整個節慶歷時四天，從祭祀、驅邪到最終的靜默，每一環節都展現了峇厘島對信仰的堅持與對自然的敬畏。新年的序幕始於壯觀的「海神祭」，村民身著傳統服飾，恭迎廟中神祇前往海邊祈福。在金色夕陽下，只見婦女在沙灘上翩翩起舞，男子靜坐誦經，海浪拍岸聲與甘美朗音樂交織，宛如天地合一的聖境，令人動容！

▲村鎮聚落裡的神祇，在村民護送下前往海邊向海神參拜。

▲海神祭是重要的峇厘島新年儀式之一， 男丁們都要齊聚海灘上靜坐誦經祈福。

▲婦女們則衣著傳統服飾在海灘上向海神獻跳舞蹈。





躍動火光裡的重生儀式

新年前夜則上演最熱鬧的「惡靈Ogoh Ogoh遊行大賽」。村民合力製作巨型紙紮人偶，象徵驅逐惡靈。這些造型誇張的紙偶在街頭遊行，由男丁抬舉、鼓聲震天，停駐於廟前跳舞，宛若藝陣般接受評審，高潮迭起。最後統一前往海邊焚燒，象徵淨化與重生。還記得那晚我站在海邊，看著這些彷彿神話角色般的惡靈在火光中化為灰燼，內心竟湧起一絲感傷。峇厘島的友人卻笑著說：「過去所有不快，通通隨它一起燒光，不可惜！」隨後我倆相視而笑。

真正的新年，是安寧日當天，全島實施24小時的「靜默生活」。不出門、不點火、不工作、不嬉鬧，甚至連機場也暫停營運，整座島彷彿「人間蒸發」。每戶人家緊閉門窗，靜坐冥想，反省過去，期盼新生。這一天，連遊客也須入境隨俗，不得隨意走動。我在飯店內度過這罕見的一天，與來自馬來西亞的旅人共進午餐，竟也開啟一場文化交流，成為另類的美好體驗。

▲每庄的藝陣演出都非常精彩，表演的內容則跟印度古典文學和神話有關。

▲惡靈Ogoh Ogoh的製作工序複雜，表情戲劇張力十足，而且重量十足，要20、30位力漢壯丁才能抬得起來！

▲最後在海邊將惡靈燒掉，則代表將去年不好的人事物通通一起燒除。

峇厘島的新年，是種與自然、信仰共振的節奏，是熱鬧與寧靜並存的心靈洗禮，那種即使時代快速更迭，也依然堅持傳統的自信與驕傲，讓人留戀。至於行旅中另一個讓人意猶未盡的文化慶典活動，被稱為亞洲最刺激危險的祭典，則是位於日本關西泉州的「岸和田市山車祭 Danjiri Matsuri（亦稱花車祭）」了！





巨獸奔馳的街頭神話

還記得祭典當日，我擠在人潮中，以為自己站在最前面就能掌握全局。誰料，一台重達四噸、雕刻精美的山車如野獸般衝來，將我的心臟與相機同時撼動。眼前的一幕，年輕人用盡力氣拉動粗繩，大叔們在後方以身體抵住離心力，但許多人還是戰勝不了離心力，一個失去平衡便紛紛失控摔跤，或撞上旁觀的群眾。此時，旁邊待命的隊員則立刻訓練有素地上前補位。而我，一個快速後退避身，就看見剛剛站在我身旁的幾個人來不及走避被撞倒，短短一瞬間，上演一幕險象環生又精彩十足的祭典劇碼。這時，山車瞬間完成九十度急轉，站在山車頂上的男子（大方工），雙手拿著扇子邊跳邊舞，還要開口唱，場面驚險，讓人看得心驚膽顫，一切驚險刺激好似一場不按牌理出牌的神話。

▲站在山車頂上的男子稱為「大方工」，是代表性的精神象徵，在遊行時要隨時跟著音樂和吶喊聲舞蹈，而且平衡感要非常好，超級不簡單！

▲山車重量大，遊行轉彎時的速度快，離心力強，要控制得宜非常不簡單，經常出現人仰馬翻的失控狀況。

翌日傍晚，出發前往鄰近的「堺市」。夜色未深，街邊的串燈已初亮，一股節慶的預熱氣息在空氣中悠然散開。而來到「百舌鳥八幡宮」前，十八台蒲團太鼓神轎排列成列，準備進行「月見祭」的活動。在燈火下細看著眼前神轎上木質雕刻透出細緻的金箔紋樣，好生雅緻、吸睛。

▲堺市擁有300年歷史的月見祭是為慶祝秋季稻米的豐收，在中秋滿月時舉行的祭典。

當鼓聲響起，第一台神轎緩緩上場。三噸重的神轎由數十名男子以肩扛雙手接力，踏著整齊的步伐，仿若向月中神靈行進。隨後換手時的默契，不是幾次排練，而是世世代代汗水累積；然後隨著一停二接三前進，呼聲與鼓聲宛如心跳交錯，我在暗處伸長了脖子，就生怕錯過一個節奏。雖然我被擠在人群中，很是辛苦，但看見他們對文化慶典的重視和參與感，即便身體疲憊、聲音嘶啞，汗水濕透衣裳，那份對自己文化的驕傲，讓人深深感動。

▲三噸重的蒲團太鼓神轎，由數十名男子以肩扛雙手接力和換手，宛如彈跳的方式進行前進，相當不簡單！

如果說在峇里島，我學會了「每天都是祭典」的生活方式；而在日本的泉州，則感受到古老儀式如何在現代社會中迸發新生命。那些舞者、扛者、唱誦者，不是為了演出而演出，他們活出文化的辨識度，是一種無法複製的文化靈魂身份驗證。當然，更重要的是，文化和歷史背景讓它們不是空洞的秀，而是深植於社群生存的脈絡。而每一個或細節、或儀式、或笑顏，都刻畫了在地人的集體回憶，也重新理解「家」與「信仰」的意義。我所喜歡的旅行，從來都不只是看熱鬧、跟流行，而是走進歷史，與當地靈魂同頻共振。我也深信，當你站在人群中央，屏住呼吸，聆聽那一聲聲呼喊與鼓點，你就不再是過客，而是，與那一方水土靈魂同享的見證者，不是嗎？旅行，真好。因為旅行，讓我看見世界的多樣性和文化的魅力；也因為旅行，讓世界遇見來自台灣的我！





