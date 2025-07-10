瑞士魅力不減！ 2024年台灣旅客過夜人次創新高

【文・旅報傳媒】

以湖光山色聞名的瑞士，是深受台灣旅客喜愛的歐洲旅遊地點之一，2024年造訪瑞士之台灣旅客的過夜人次達264,538，同比成長29.8%，不僅超越疫情前2019年的水平，也刷新歷史新高，顯示瑞士持續在台灣旅人心中保持高度人氣與深度探索需求。

瑞士國家旅遊局日前舉辦的媒體記者會中，瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，面對全球快速變化的旅遊市場，「更好的旅行」（Travel Better）是目前瑞士旅遊推廣的新核心，從講好故事到深化合作，再到提供卓越旅遊體驗，力求讓旅人體會瑞士獨特且難忘的旅遊價值。

瑞士的湖光山色美景是吸引旅人遊訪一大魅力。 圖／瑞士國家旅遊局 提供

訪瑞國際旅客夜數創新高 大中華區表現最亮眼

她接者指出，根據最新統計數據，2024年瑞士接待國際旅客夜數超過4,280萬，較歷史最高紀錄再成長2.6%。其中，大中華區旅客貢獻達112萬夜次，為亞太表現最佳市場。台灣旅客亦展現強勁成長力道，2024年過夜人次達264,538，較2023年成長29.8%，不僅超越疫情前2019年的水平，也再攀新高紀錄，顯示瑞士是台灣旅人熱愛的歐洲旅遊目的地。

在台灣旅客特性方面，根據數據顯示，台灣旅客多來自台北且是中高收入者，旅遊規劃時間充裕、喜歡結合熱門與秘境景點，偏愛搭乘纜車、登山火車及進行健行等自然體驗，最常造訪少女峰、瓦萊州、蘇黎世和琉森等地區。

旅遊推廣聚焦故事、體驗

常典娜強調，旅遊推廣不能只盯著數字和規模，更要聚焦「故事」與「體驗」，未來將持續推動瑞士四季皆宜旅遊、延長旅客停留天數，以及推廣永續友善的「瑞式永續旅行」理念。

今年亞太市場重點行銷企劃《My Home is Your Home》即以「旅遊是文化橋梁」為核心，邀請台灣、日本、韓國、印度、菲律賓五地意見領袖深入瑞士十個城鎮，透過YouTube影集系列，以溫馨輕鬆的方式傳遞文化共鳴與獨特風情，讓旅人深入瑞士在地的人文風情。

另一創新嘗試則是結合聲音敘事的懸疑廣播劇《魔盒》，以瑞士豐富的文化與自然景觀作為故事背景，邀請聽眾透過耳朵「漫遊瑞士」，開拓數位內容行銷新視野，展現瑞士國家旅遊局跨界整合與創新推廣能力。

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