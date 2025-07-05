歡慶160週年！ 法國「巴黎春天百貨」經典時尚地標到打卡熱點　夏季風格景點新指標

【旅奇傳媒/編輯部報導】創立於1865年的巴黎春天百貨（Printemps）是百貨業的創新先驅，今年迎來輝煌的160週年。每年吸引約2,000萬名來自世界各地訪客的巴黎春天百貨奧斯曼旗艦店，今年夏天將以「春天百貨 巴黎象徵 PRINTEMPS: ICON OF PARIS」為主題，推出一系列期間限定活動，向巴黎這座城市致敬，並展現春天百貨作為城市地標的歷史地位與創新精神。

法國知名插畫家 Éric Giriat攜手合作 春天百貨化身巴黎明信片

位於奧斯曼大道（Boulevard Haussmann）的春天百貨從7月10日至8月24日將化身為巴黎的繽紛明信片。由法國知名插畫家 Éric Giriat 操刀，以童趣而細膩的筆觸繪出巴黎經典場景——從杜樂麗花園、巴黎歌劇院、艾菲爾鐵塔、地鐵站到左岸咖啡文化代表「雙叟咖啡館」（Les Deux Magots），生動呈現在九面櫥窗中，引領旅人以全新視角漫遊巴黎。

▲巴黎春天百貨於奧斯曼大道上的櫥窗設計，彷彿成為一張張巴黎明信片。 圖：巴黎春天百貨／提供

首度推出紀念品專賣店 春天百貨唯一期間限定

為紀念160週年，春天百貨首次推出官方紀念品專賣店，設計靈感取自品牌歷史與巴黎文化符碼，推出筆記本、絲巾、水瓶、鑰匙圈、T恤、帆布袋等限定商品，於法國多間分店（包括巴黎總店、Deauville、Lyon、Marseille等）同步登場。當中包括重新演繹1970年代經典「P雛菊」、以及2022年誕生的新品牌識別「P心型」，讓紀念品成為旅人心中永恆的巴黎印記。

▲1970年，知名設計師 Jean Widmer 為春天百貨設計出富於詩意的創新標誌，並沿用至1986年。品牌首字母「P」化作一朵雛菊，象徵清新與自然優雅。 圖：巴黎春天百貨／提供

1.籃球. 60歐元；2.黑色網眼手提包.50歐元；3.中號筆記本.15歐元；4.米色棒球帽. 25歐元；5.卡其色棒球帽. 25歐元；6.馬克杯. 15歐元；7.黃銅鑰匙圈. 15歐元；8.黑色成人T恤. 79歐元；9.托特包.17歐元；10.米色成人T恤_背面印有奧斯曼大道64號. 45歐元；11.卡其色兒童T恤. 30歐元；12.玻璃隨行杯25歐元

▲2022年誕生的新品牌識別「P心型」象徵探索、熱情、驚喜與相遇。多面的心型設計可視為花束、花瓣、蝴蝶等，是美好季節的使者亦是永恆變遷的象徵。 圖：巴黎春天百貨／提供

1.手工製作珍珠胸針．49歐元；2.塗層帆布手提包．69歐元；3.折扇．15歐元；4.純棉絲巾．29歐元；5.矽膠水壺（500毫升）．25歐元；6.毛絨玩具熊．45歐元；7.帆布收納包．25歐元；8.帆布筆電包．39歐元；9.真皮鑰匙圈．25歐元；10.帆布零錢包．18歐元；11.Brigitte Tanaka 設計款歐根紗手提袋．55歐元

▲法國知名插畫家 Éric Giriat 繪製春天百貨160周年設計（© Pascal Montary）。 圖：巴黎春天百貨／提供

▲百貨主廚 Bryan Esposito 特別研製的160週年紀念甜點「L’Instant 1865」。 圖：巴黎春天百貨／提供

甜點也有故事 專屬生日蛋糕限時上市

由百貨主廚 Bryan Esposito 特別研製的160週年紀念甜點「L’Instant 1865」也將於7月10日起在 Bleu Coupole 餐廳限時供應，融合紫羅蘭奶霜、草莓橄欖油蜜漬果醬、瑪德蓮蛋糕與榛果酥餅，將春天百貨對「美與品味」的執著化為舌尖上的盛宴。

▲巴黎春天百貨與Veuve Clicquot合作的頂樓野餐「Sun Club」陽光俱樂部。 圖：巴黎春天百貨／提供

夏季限定「Sun Club」頂樓露台野餐 與巴黎鐵塔舉杯同影

巴黎春天百貨攜手法國經典香檳品牌 Veuve Clicquot ，於頂樓露台推出夏季限定「Sun Club」陽光俱樂部。沉浸式空間以品牌標誌性明亮黃色打造南法風情，由馬賽設計工作室 Marcel Poulain 操刀設計，現場提供搭配 RICH 與 RICH Rosé 全新系列香檳的精緻鹹甜小點，邀請旅客與艾菲爾鐵塔舉杯共享法式優雅與陽光氛圍。

▲為慶祝品牌160週年，巴黎春天百貨奧斯曼旗艦店推出高達16%的退稅優惠。 圖：巴黎春天百貨／提供

紀念160周年 今夏最高16%退稅慶祝活動

作為引領法國零售創新的指標品牌，春天百貨早在1886年便創業界先例，成為法國第一個實施「打折季（Soldes）」的百貨公司，其具話題的行銷活動仍為業界翹楚。今年夏天，為慶祝品牌160週年，巴黎春天百貨奧斯曼旗艦店推出高達16%的退稅優惠，即日起至8月31日止，誠摯邀請國際旅客一同享受最超值的沉浸式巴黎購物體驗。

【退稅優惠說明】

100 - 2000€之间：退税12% 2000€以上：退税13% 4000€以上：退税14% 7000€以上：退税15% 10000€以上：退税16%

*根據法國法律，現金退稅每日每人最高不得超過1,000歐元。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野