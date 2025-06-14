捷克揮杆遊正夯！ 「打高球＋旅行」運動主題旅遊雙享受

【文・旅報傳媒】

看好台灣高爾夫球主題旅遊興起的趨勢，捷克觀光局日前邀請台灣多家旅行業者前往捷克進行一連串的高球場踩線與考察，盼借力捷克高球場的高CP值與在地觀光資源，打造兼具運動與文化的旅遊新產品。

運動主題旅遊越來越受旅客青睞，捷克觀光局掌握此契機推廣高球旅遊。捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫表示，高爾夫旅遊不僅可拓展中高端客層，更有助促進旅遊多元化。有鑑於此，日前規劃考察行程，邀請尊榮假期、雄獅旅遊、可樂旅遊、鳳凰旅遊、永信旅遊、山富旅遊、鑫囍探索、富康等多家業者考察及體驗捷克的高球資源與服務設施。

捷克擁有多座高爾夫球場，有利業者包裝多元高爾夫球行程。 圖／捷克觀光局 提供

捷克高球特色 平價高質感、入門門檻較寬鬆

夏沛倫指出，捷克高爾夫球場以經濟實惠著稱，打一場高球的費用約落在80～100歐元，相較於瑞士、奧地利等鄰近國家，價格更顯親民，也較英國蘇格蘭等高球發源地更加實惠。

此外，捷克不少球場為吸引更多年輕客群加入，入會門檻條件較為寬鬆，會費也較平價，對於希望短期體驗的台灣遊客而言，亦有不少球場開放非會員入場打球，入門便利，這使得一般台灣球友也能更容易接觸到捷克的高爾夫。他進一步補充道，捷克的高球場不僅維護水平高，近年新建球場在場地維護、餐飲、服務等各方面亦日益完善，整體接待品質與日本、東南亞地區高球場不分軒輊。

業者此行考察參訪7座球場，並實地體驗在其中3座球場打球，對於後續產品設計與銷售策略累積豐富素材。 圖／捷克觀光局 提供

高球＋觀光雙主軸 結合捷克金三角資源包裝

夏沛倫表示，目前推薦的高球場地點多落在台灣市場熟悉的「捷克金三角」區域，包括布拉格、卡羅維瓦利與庫倫諾夫等地區，業者包裝行程可結合捷克經典景點與高球運動。

他亦強調，西波西米亞地區不僅為捷克高爾夫運動的發源地，還擁有兩座百年歷史的經典球場，此外，在西波希米區及布拉格鄰近區域，有多座高球場，業者包裝行程選擇多元。夏沛倫也提醒，當地大部分球場全年營運，但最佳打球季為每年4月至10月，建議避開冬季寒冷時段，以利球友們體驗高球樂。

此行考察團參訪7座球場，並實地體驗在其中3座球場打球，對於後續產品設計與銷售策略累積豐富素材。未來捷克觀光局也將持續與台灣業者深化合作，藉由高質感體驗與合理價位，吸引更多旅客走進這個文化與自然交織的中歐國度。

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