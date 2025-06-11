跟著長榮魅力歐洲PAK 從葡萄牙海洋文明到西班牙建築詩篇

從阿爾坎塔拉觀景台可以俯瞰美麗的葡萄牙里斯本城區以及聖若熱城堡。 【文・旅報傳媒】

身處伊比利半島的葡萄牙與西班牙，這兩個既親近又獨立、既相似又對比的國家，正是歐洲能碰觸歷史與文化靈魂之地。4/23～5/2「魅力歐洲PAK西葡考察團」，在長榮航空客運營業本部副總經理王振興帶領、操作中心雄獅旅遊規劃、地接服務G2 TRAVEL協助下，PAK成員業者山富、五福、世邦、世興、可樂、百威、東南、易遊網、長汎、清晨、喜鴻、雄獅，一行搭乘長榮航空巴黎進出航班，串聯成一段極具深度與品味的文化探索之旅。

從航海歷史濃厚的里斯本、色彩童話般的佩納宮、百年書香與波特酒交織的波多，到高第建築主導的巴塞隆納藝術城市；行程不只是「景點集合」，還是一場場視覺、味覺與心靈的三重奏。

考察團於貝倫塔前合影。

【左圖】考察團於波多市區獅子噴泉＋卡爾莫教堂前合影。 【右圖】考察團於葡萄牙里斯本機場前合影。

策劃西葡10日考察，旅程中停靠西葡3大城市、5星住宿、特色餐食與經典入內參觀安排，是細緻鋪陳、充滿文化層次的全方位體驗。

長榮航空客運營業本部副總經理王振興強調，在追求深度旅遊體驗與文化底蘊的今天，歐洲已不再只是走馬看花式的景點打卡，而是逐步向「主題探索」與「慢旅文化」；旅客對歐洲旅程的渴望，正悄悄轉向「深度」與「質感」。而「長榮航空魅力歐洲PAK」不僅提供優質餐食、交通與住宿，更引領旅人進入「文化的真實場域」。此趟西葡10日旅程，結合了長榮航空的5星級國際航班服務與產品設計上的精準眼光與地接資源整合力，將伊比利半島上兩大文化強國—葡萄牙與西班牙，以最適切的節奏與安排呈現給市場。

【右圖】在波多Porto杜羅河搭乘遊船，沿著風景優美的杜羅河欣賞山城。

葡萄牙：航海歷史與中世紀之夢

在歐洲最西端 迎來文化深度與人文美感的探尋

作為歐洲文明通往海洋世界的起點，葡萄牙不僅以輝煌的航海歷史著稱，更擁有豐富的世界文化遺產、古老城鎮與地中海風情。此次由長榮航空魅力歐洲PAK聯手推出的「西葡雙國旅程」，以葡萄牙為開場，是文化層次上的鋪陳起點。

葡萄牙為歐洲大陸最西端的國度，曾以海權之勢主導全球航線，現今則以其豐富的歷史、燦爛的建築與令人難忘的美食吸引各地旅人。

里斯本Lisbon：航海時代與現代城市的多重震撼

震撼1 貝倫塔與發現者紀念碑 第一個震撼來自大航海時代遺留下的象徵：貝倫塔（Torre de Belém）與發現者紀念碑（Padrão dos Descobrimentos）。矗立於太加斯河畔，這些不只是建築，更是葡萄牙探索世界的精神象徵。站在塔下遙望大西洋，讓人彷彿穿越回15世紀的航海黃金年代。 【左圖】【右圖】航海紀念碑、貝倫塔，代表大航海時代的起點。

震撼2 靈魂盛宴—法朵Fado音樂晚宴 把歷史與情感唱給你聽 一段旅程是否能被記住，往往來自一場「感動」。在里斯本老城區一間極具氛圍的小酒館，一邊享用葡式烤雞、紅酒與甜點，一邊欣賞身著黑紗的女伶以帶有沙啞哀愁的嗓音唱出法朵（Fado），從耳朵到味蕾同時浸潤「Saudade」的情懷。 【左圖】【右圖】法朵晚餐秀，聽見「Saudade」的靈魂之聲。 被聯合國列入「非物質文化遺產」，這種源自里斯本的民謠，以哀愁、懷舊與生命感嘆為主題，訴說著葡萄牙人內心最細膩的情感。原是碼頭工人與寡婦的心聲，如今成了葡萄牙的文化之魂。

辛特拉×洛卡岬：童話宮殿與世界的盡頭

當旅程向西北方延伸，來到聯合國教科文組織認定的世界文化遺產—辛特拉山城（Sintra），景色開始從海洋轉向山林。這裡聳立著色彩斑斕的佩納宮（Palácio da Pena），它像是一座從童話中展現出來的建築，將哥德式、文藝復興式與摩爾風融合得天衣無縫。行程特別安排入內參觀並附接駁車上山，減少旅客爬坡之苦。

【上左圖】【上右圖】辛特拉區佩納宮：世界文化遺產中的童話宮殿。 【下左圖】【下右圖】站在歐洲大陸的最西端洛卡岬，感受「大地盡頭、海洋開端」的壯麗。 【下中圖】洛卡岬（Cabo da Roca）專屬的「到達證書」。

而從辛特拉往西行車20多公里，則是歐洲大陸的最西端—洛卡岬（Cabo da Roca）。站在懸崖邊緣，望向無盡的大西洋，貼心贈送一份專屬的「到達證書」，象徵曾站在「世界的邊緣」上感受風與海的洗禮。

歐比多斯Obidos：王后之城的時光倒影

位於葡萄牙首都里斯本北邊80公里的一座小山丘上，被譽為「葡萄牙最美小鎮」的歐比多斯Obidos。這座由潔白牆面與紅瓦屋頂構成的中世紀古城，被1282年，當時葡萄牙國王將此小鎮作為結婚禮物贈送給他的新婚妻子，並在此舉辦婚禮，因而得名「婚姻之城」。石板巷道、手工藝小舖、教堂鐘聲與街頭藝人，構成一幅恬靜、優雅卻飽含人文情懷的畫卷。旅客不僅能步行穿梭於城中巷弄，更可自行選擇小館啜飲一杯當地特產的櫻桃甜酒（Ginja），以最Local的方式進行文化沉浸。

【左圖】當地特產著名的櫻桃甜酒配上巧克力杯。 【中圖】【右圖】歐比多斯 Obidos「婚姻之城」的中世紀石牆與白屋紅瓦。

波多Porto：文學、美酒與河岸的節奏之城

葡萄牙的另一文化重鎮—波多，這座濱河城市展現出截然不同的個性：厚重、知性與優雅交錯。這裡有被譽為「世界最美書店」之一的萊羅書店（Livraria Lello），到擁有絕美彩繪瓷磚牆的聖本篤車站，再到以阿拉伯風格裝潢聞名的證券交易所宮（Palácio da Bolsa），每一處皆是值得留念的景點。搭配在地料理—章魚燒烤與波特酒，不只滿足味蕾，更讓人對這座城市念念不忘。

萊羅書店：魔法與文學的交匯處，歷史創辦於1869年，並在1906年遷入現址，是葡萄牙最具歷史的書店之一。

【上圖】考察團於萊羅書店合影。

波多六橋遊船：不是觀光 而是一種時間的放鬆

乘船穿梭在杜羅河上，兩岸彩色屋舍與古橋相伴，是觀察波多城市樣貌最優雅的方式。橫跨杜羅河的六座橋，各自代表波多建築史的演進：從鐵橋、石橋到現代建築，每一座橋都是城市的年輪。乘坐遊船，緩緩穿過歷史與酒莊，伴隨輕柔的海風，眼前是波特酒工坊與彩色斜坡屋。

【上圖】沿途欣賞彩色屋舍與歷史橋梁交織的河岸風光。 【下左圖】【下右圖】沿著杜羅河航行讓遊客欣賞到河兩岸和波多六條跨河大橋的景色。

西班牙：高第的城市—巴塞隆納

建築詩篇與藝術能量交織的文化首都

作為全球文化愛好者趨之若鶩的朝聖地，巴塞隆納不僅是加泰隆尼亞的政治與經濟中樞，更是一座以「創意城市」聞名於世的建築大展場。

行程後段安排以高第建築深度導覽＋博物館入內參觀＋自由探索時間的黃金比例，長榮魅力歐洲PAK打造「既有節奏、又有餘裕」的文化體驗，讓藝術不只是走馬看花的表層感受，而是深層共鳴的旅途養分。

聖家堂：一座正在進行式的信仰奇蹟 沒有任何一個建築能像聖家堂（Sagrada Família）那樣，即使未完工，依然被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，並吸引全球數百萬名旅人朝聖。這是建築鬼才安東尼．高第（Antoni Gaudí）畢生最重要的創作，也是巴塞隆納城市精神的象徵。聖家堂預計在2026年完工，屆時將是高第逝世100週年，完工後，聖家堂將擁有18座尖塔，成為世界上最高的教堂。 【左圖】仰望未完工卻永恆偉大的聖家堂。【中圖】聖家堂內陽光灑落的神聖光影。【右圖】聖家堂：光影與信仰交織的建築傳奇。

高第的城市：米拉之家與巴特婁之家 除了聖家堂，高第在巴塞隆納留下眾多創意結晶，如同整座城市都是他的工作室；10多項建築作品中，便有7座建築被列入世界遺產。 其中米拉之家（Casa Milà）與巴特婁之家（Casa Batlló）位於格拉西亞大道旁，處處可見其創意曲線的視覺震撼。其屋頂造型與立面設計如何啟發後世創作者，甚至影響《星際大戰》的美術設定。Gaudi的建築風格十分強烈，他曾說過：「直線屬於人類，曲線屬於上帝。」 【左圖】米拉之家是高第設計的最後一棟私人住宅亦是高第的顛峰之作。 【右圖】巴特婁之家（Casa Batlló）是高第與Josep Maria Jujol合作裝修改造的公寓建築。

巴塞隆納的藝術靈魂：畢卡索與加泰隆尼亞精神 如果說高第是建築詩人，那麼巴布羅．畢卡索（Pablo Picasso）就是巴塞隆納的藝術靈魂。位於老城區的畢卡索美術館，館藏畢卡索早年求學、藍色時期、粉紅時期等重要作品，是理解其創作軌跡的最佳場域。 【左圖】【右圖】畢卡索美術館：年輕畢卡索與現代藝術的對話。

✨ 五星級住宿體驗：城市之心的生活據點 🏨

魅力歐洲PAK行程強調「城市連泊」與「市中心飯店」，挑選市區五星級飯店，兼具地點機能、旅人舒適度與品牌品味，不僅省時省力，更讓每晚都成為旅行的一部分。 里斯本 138 Liberdade Hotel 坐落在自由大道（Avenida da Liberdade）黃金地段，步行可達百貨與咖啡館。 現代設計融合歷史元素，安靜舒適，適合深夜散步後沉澱心靈。 波多 Renaissance Porto Lapa Hotel 落於城市觀光核心區，鄰近地鐵與書店、車站，交通便利。現代設計飯店，部分客房可俯瞰河景，提供高品質床品與健身設施。 巴塞隆納 NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón 位於市區最精華的Rambla Catalunya大道，出門即是購物與文化地帶。

餐桌風景 是文化的一種風景線

用舌尖讀懂建築與藝術之外的熱情

在文化探索之外，PAK行程也重視味覺記憶的營造。「吃」不只是旅程的功能需求，更是深入當地文化的重要管道。全程安排近10種風味餐體驗，涵蓋西葡傳統、創意美食與中餐選擇，讓口味更多元。餐食設計不只是「吃飽」，而是結合在地文化與旅遊節奏的「美食體驗」。

葡 式 經 典 餐 點

Piri Piri烤雞風味餐（辛特拉地區） 香料鮮明、肉質多汁，搭配當地紅酒，是葡國招牌菜之一。這道名菜可追溯到葡萄牙在非洲安哥拉與莫三比克的殖民時期，將辣椒與香料帶回國內發展出的烹調方式。辛香、熱烈而不燥，宛如葡萄牙人的個性，剛柔並濟。

章魚燒烤風味料理（波多） 以橄欖油、香料與火烤技術呈現的在地經典，是葡國家庭餐桌上的人情味。嚴選大西洋章魚，炭火炙烤後再淋上橄欖油與蒜末，簡單卻層次豐富，咀嚼中可感受海洋的礦物餘韻。

Francesinha溼答答三明治 源自波多，是結合牛排、火腿、香腸、起司與濃郁醬汁的創意融合料理。

百年蛋塔（里斯本） 來到發現者紀念碑，絕不能錯過Pastéis de Belém，這家源自修道院配方的蛋塔老店，外皮層層酥脆、內餡滑潤濃郁，搭配一杯義式濃縮Espresso，像極了南歐人的慢活哲學。

西 班 牙 美 食 焦 點

【左圖】TAPAS【中圖】【右圖】海鮮燉飯 TAPAS小吃文化 西班牙的TAPAS不只是一道道菜，更是一種生活態度。從橄欖、火腿片、烤香腸、馬鈴薯煎蛋餅，到炙烤章魚與醋漬鯷魚，每一小盤都是一種味覺體驗，每一口都是驚喜。

海鮮燉飯 著名的海鮮燉飯源於西班牙瓦倫西亞，據說最傳統的口味是用兔肉、雞肉，加上綠長扁豆、番紅花做成。現在常見的則是加入各種海鮮，包括墨魚、蝦子、淡菜以及蛤蠣。

✨ 筆者觀點與業者共鳴： 走訪西葡 一次跨越文明與藝術的探索 🏨

（左起）長榮航空客運營業本部經理林耀熙、雄獅旅遊歐洲∕中東∕非洲∕南亞總經理林淑貞、長榮航空客運營業本部副總經理王振興、世邦旅遊行銷企劃部總經理呂汶中、G2 TRAVEL市場經理周永佩、五福旅遊副總經理蔡長霖。 於2009年推出的「長榮航空魅力歐洲PAK」具有16年的成軍史，產品概念為舒適的深度旅程，符合現代旅人對歐洲旅遊的價值期待：行程不只是看風景，還是品味歐洲文化與風土人情。從「體驗設計」出發，將交通、食宿、導覽與文化互動，整合為一個精緻、有感的旅行方案。以航班為第一步，長榮航空穩定飛航、舒適艙等與優質機上服務，鋪設安心出國的第一步。長榮品牌價值不只在於五星航空的標準，更體現在長年耕耘歐洲市場、洞悉華人旅客需求的飛航策略上。而在地接端，由雄獅旅遊以及G2 TRAVEL負責的產品設計與操作更是亮點：行程不求多，而求深；不走馬看花，而是安排真正入內參觀與在地文化對話的機會。如聖家堂、佩納宮與畢卡索美術館等重要景點，皆安排「入內參觀＋免排隊票卷＋專人解說」。 西葡作為文化旅遊的絕佳組合，是伊比利半島的魅力總結，安排3城連泊、5星住宿、入內參觀比重高，特選美食與當地文化體驗兼備，適合族群包括文藝旅人、攝影愛好者、歷史文化迷、中壯年客群皆宜，是針對當代中高端旅人需求所量身打造的典範之作。 西葡兩國雖地理相鄰，卻風情各異。葡萄牙的寧靜、內斂與海洋氣質，在里斯本電車聲與法朵旋律中迎面道來；而西班牙則以熱情奔放的藝術能量，在巴塞隆納的建築與街景間爆發。

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