跟著長榮魅力歐洲PAK 從葡萄牙海洋文明到西班牙建築詩篇
【文・旅報傳媒】
身處伊比利半島的葡萄牙與西班牙，這兩個既親近又獨立、既相似又對比的國家，正是歐洲能碰觸歷史與文化靈魂之地。4/23～5/2「魅力歐洲PAK西葡考察團」，在長榮航空客運營業本部副總經理王振興帶領、操作中心雄獅旅遊規劃、地接服務G2 TRAVEL協助下，PAK成員業者山富、五福、世邦、世興、可樂、百威、東南、易遊網、長汎、清晨、喜鴻、雄獅，一行搭乘長榮航空巴黎進出航班，串聯成一段極具深度與品味的文化探索之旅。
從航海歷史濃厚的里斯本、色彩童話般的佩納宮、百年書香與波特酒交織的波多，到高第建築主導的巴塞隆納藝術城市；行程不只是「景點集合」，還是一場場視覺、味覺與心靈的三重奏。
策劃西葡10日考察，旅程中停靠西葡3大城市、5星住宿、特色餐食與經典入內參觀安排，是細緻鋪陳、充滿文化層次的全方位體驗。
長榮航空客運營業本部副總經理王振興強調，在追求深度旅遊體驗與文化底蘊的今天，歐洲已不再只是走馬看花式的景點打卡，而是逐步向「主題探索」與「慢旅文化」；旅客對歐洲旅程的渴望，正悄悄轉向「深度」與「質感」。而「長榮航空魅力歐洲PAK」不僅提供優質餐食、交通與住宿，更引領旅人進入「文化的真實場域」。此趟西葡10日旅程，結合了長榮航空的5星級國際航班服務與產品設計上的精準眼光與地接資源整合力，將伊比利半島上兩大文化強國—葡萄牙與西班牙，以最適切的節奏與安排呈現給市場。
葡萄牙：航海歷史與中世紀之夢
在歐洲最西端 迎來文化深度與人文美感的探尋
作為歐洲文明通往海洋世界的起點，葡萄牙不僅以輝煌的航海歷史著稱，更擁有豐富的世界文化遺產、古老城鎮與地中海風情。此次由長榮航空魅力歐洲PAK聯手推出的「西葡雙國旅程」，以葡萄牙為開場，是文化層次上的鋪陳起點。
葡萄牙為歐洲大陸最西端的國度，曾以海權之勢主導全球航線，現今則以其豐富的歷史、燦爛的建築與令人難忘的美食吸引各地旅人。
里斯本Lisbon：航海時代與現代城市的多重震撼
震撼1
貝倫塔與發現者紀念碑
第一個震撼來自大航海時代遺留下的象徵：貝倫塔（Torre de Belém）與發現者紀念碑（Padrão dos Descobrimentos）。矗立於太加斯河畔，這些不只是建築，更是葡萄牙探索世界的精神象徵。站在塔下遙望大西洋，讓人彷彿穿越回15世紀的航海黃金年代。
震撼2
靈魂盛宴—法朵Fado音樂晚宴 把歷史與情感唱給你聽
一段旅程是否能被記住，往往來自一場「感動」。在里斯本老城區一間極具氛圍的小酒館，一邊享用葡式烤雞、紅酒與甜點，一邊欣賞身著黑紗的女伶以帶有沙啞哀愁的嗓音唱出法朵（Fado），從耳朵到味蕾同時浸潤「Saudade」的情懷。
被聯合國列入「非物質文化遺產」，這種源自里斯本的民謠，以哀愁、懷舊與生命感嘆為主題，訴說著葡萄牙人內心最細膩的情感。原是碼頭工人與寡婦的心聲，如今成了葡萄牙的文化之魂。
辛特拉×洛卡岬：童話宮殿與世界的盡頭
當旅程向西北方延伸，來到聯合國教科文組織認定的世界文化遺產—辛特拉山城（Sintra），景色開始從海洋轉向山林。這裡聳立著色彩斑斕的佩納宮（Palácio da Pena），它像是一座從童話中展現出來的建築，將哥德式、文藝復興式與摩爾風融合得天衣無縫。行程特別安排入內參觀並附接駁車上山，減少旅客爬坡之苦。
而從辛特拉往西行車20多公里，則是歐洲大陸的最西端—洛卡岬（Cabo da Roca）。站在懸崖邊緣，望向無盡的大西洋，貼心贈送一份專屬的「到達證書」，象徵曾站在「世界的邊緣」上感受風與海的洗禮。
歐比多斯Obidos：王后之城的時光倒影
位於葡萄牙首都里斯本北邊80公里的一座小山丘上，被譽為「葡萄牙最美小鎮」的歐比多斯Obidos。這座由潔白牆面與紅瓦屋頂構成的中世紀古城，被1282年，當時葡萄牙國王將此小鎮作為結婚禮物贈送給他的新婚妻子，並在此舉辦婚禮，因而得名「婚姻之城」。石板巷道、手工藝小舖、教堂鐘聲與街頭藝人，構成一幅恬靜、優雅卻飽含人文情懷的畫卷。旅客不僅能步行穿梭於城中巷弄，更可自行選擇小館啜飲一杯當地特產的櫻桃甜酒（Ginja），以最Local的方式進行文化沉浸。
波多Porto：文學、美酒與河岸的節奏之城
葡萄牙的另一文化重鎮—波多，這座濱河城市展現出截然不同的個性：厚重、知性與優雅交錯。這裡有被譽為「世界最美書店」之一的萊羅書店（Livraria Lello），到擁有絕美彩繪瓷磚牆的聖本篤車站，再到以阿拉伯風格裝潢聞名的證券交易所宮（Palácio da Bolsa），每一處皆是值得留念的景點。搭配在地料理—章魚燒烤與波特酒，不只滿足味蕾，更讓人對這座城市念念不忘。
萊羅書店：魔法與文學的交匯處，歷史創辦於1869年，並在1906年遷入現址，是葡萄牙最具歷史的書店之一。
波多六橋遊船：不是觀光 而是一種時間的放鬆
乘船穿梭在杜羅河上，兩岸彩色屋舍與古橋相伴，是觀察波多城市樣貌最優雅的方式。橫跨杜羅河的六座橋，各自代表波多建築史的演進：從鐵橋、石橋到現代建築，每一座橋都是城市的年輪。乘坐遊船，緩緩穿過歷史與酒莊，伴隨輕柔的海風，眼前是波特酒工坊與彩色斜坡屋。
西班牙：高第的城市—巴塞隆納
建築詩篇與藝術能量交織的文化首都
作為全球文化愛好者趨之若鶩的朝聖地，巴塞隆納不僅是加泰隆尼亞的政治與經濟中樞，更是一座以「創意城市」聞名於世的建築大展場。
行程後段安排以高第建築深度導覽＋博物館入內參觀＋自由探索時間的黃金比例，長榮魅力歐洲PAK打造「既有節奏、又有餘裕」的文化體驗，讓藝術不只是走馬看花的表層感受，而是深層共鳴的旅途養分。
聖家堂：一座正在進行式的信仰奇蹟
沒有任何一個建築能像聖家堂（Sagrada Família）那樣，即使未完工，依然被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，並吸引全球數百萬名旅人朝聖。這是建築鬼才安東尼．高第（Antoni Gaudí）畢生最重要的創作，也是巴塞隆納城市精神的象徵。聖家堂預計在2026年完工，屆時將是高第逝世100週年，完工後，聖家堂將擁有18座尖塔，成為世界上最高的教堂。
高第的城市：米拉之家與巴特婁之家
除了聖家堂，高第在巴塞隆納留下眾多創意結晶，如同整座城市都是他的工作室；10多項建築作品中，便有7座建築被列入世界遺產。
其中米拉之家（Casa Milà）與巴特婁之家（Casa Batlló）位於格拉西亞大道旁，處處可見其創意曲線的視覺震撼。其屋頂造型與立面設計如何啟發後世創作者，甚至影響《星際大戰》的美術設定。Gaudi的建築風格十分強烈，他曾說過：「直線屬於人類，曲線屬於上帝。」
巴塞隆納的藝術靈魂：畢卡索與加泰隆尼亞精神
如果說高第是建築詩人，那麼巴布羅．畢卡索（Pablo Picasso）就是巴塞隆納的藝術靈魂。位於老城區的畢卡索美術館，館藏畢卡索早年求學、藍色時期、粉紅時期等重要作品，是理解其創作軌跡的最佳場域。
✨ 五星級住宿體驗：城市之心的生活據點 🏨
魅力歐洲PAK行程強調「城市連泊」與「市中心飯店」，挑選市區五星級飯店，兼具地點機能、旅人舒適度與品牌品味，不僅省時省力，更讓每晚都成為旅行的一部分。
里斯本 138 Liberdade Hotel
坐落在自由大道（Avenida da Liberdade）黃金地段，步行可達百貨與咖啡館。
現代設計融合歷史元素，安靜舒適，適合深夜散步後沉澱心靈。
波多 Renaissance Porto Lapa Hotel
落於城市觀光核心區，鄰近地鐵與書店、車站，交通便利。現代設計飯店，部分客房可俯瞰河景，提供高品質床品與健身設施。
巴塞隆納 NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón
位於市區最精華的Rambla Catalunya大道，出門即是購物與文化地帶。
餐桌風景 是文化的一種風景線
用舌尖讀懂建築與藝術之外的熱情
在文化探索之外，PAK行程也重視味覺記憶的營造。「吃」不只是旅程的功能需求，更是深入當地文化的重要管道。全程安排近10種風味餐體驗，涵蓋西葡傳統、創意美食與中餐選擇，讓口味更多元。餐食設計不只是「吃飽」，而是結合在地文化與旅遊節奏的「美食體驗」。
葡 式 經 典 餐 點
Piri Piri烤雞風味餐（辛特拉地區）
香料鮮明、肉質多汁，搭配當地紅酒，是葡國招牌菜之一。這道名菜可追溯到葡萄牙在非洲安哥拉與莫三比克的殖民時期，將辣椒與香料帶回國內發展出的烹調方式。辛香、熱烈而不燥，宛如葡萄牙人的個性，剛柔並濟。
章魚燒烤風味料理（波多）
以橄欖油、香料與火烤技術呈現的在地經典，是葡國家庭餐桌上的人情味。嚴選大西洋章魚，炭火炙烤後再淋上橄欖油與蒜末，簡單卻層次豐富，咀嚼中可感受海洋的礦物餘韻。
Francesinha溼答答三明治
源自波多，是結合牛排、火腿、香腸、起司與濃郁醬汁的創意融合料理。
百年蛋塔（里斯本）
來到發現者紀念碑，絕不能錯過Pastéis de Belém，這家源自修道院配方的蛋塔老店，外皮層層酥脆、內餡滑潤濃郁，搭配一杯義式濃縮Espresso，像極了南歐人的慢活哲學。
西 班 牙 美 食 焦 點
TAPAS小吃文化
西班牙的TAPAS不只是一道道菜，更是一種生活態度。從橄欖、火腿片、烤香腸、馬鈴薯煎蛋餅，到炙烤章魚與醋漬鯷魚，每一小盤都是一種味覺體驗，每一口都是驚喜。
海鮮燉飯
著名的海鮮燉飯源於西班牙瓦倫西亞，據說最傳統的口味是用兔肉、雞肉，加上綠長扁豆、番紅花做成。現在常見的則是加入各種海鮮，包括墨魚、蝦子、淡菜以及蛤蠣。
✨ 筆者觀點與業者共鳴：走訪西葡 一次跨越文明與藝術的探索 🏨
於2009年推出的「長榮航空魅力歐洲PAK」具有16年的成軍史，產品概念為舒適的深度旅程，符合現代旅人對歐洲旅遊的價值期待：行程不只是看風景，還是品味歐洲文化與風土人情。從「體驗設計」出發，將交通、食宿、導覽與文化互動，整合為一個精緻、有感的旅行方案。以航班為第一步，長榮航空穩定飛航、舒適艙等與優質機上服務，鋪設安心出國的第一步。長榮品牌價值不只在於五星航空的標準，更體現在長年耕耘歐洲市場、洞悉華人旅客需求的飛航策略上。而在地接端，由雄獅旅遊以及G2 TRAVEL負責的產品設計與操作更是亮點：行程不求多，而求深；不走馬看花，而是安排真正入內參觀與在地文化對話的機會。如聖家堂、佩納宮與畢卡索美術館等重要景點，皆安排「入內參觀＋免排隊票卷＋專人解說」。
西葡作為文化旅遊的絕佳組合，是伊比利半島的魅力總結，安排3城連泊、5星住宿、入內參觀比重高，特選美食與當地文化體驗兼備，適合族群包括文藝旅人、攝影愛好者、歷史文化迷、中壯年客群皆宜，是針對當代中高端旅人需求所量身打造的典範之作。
西葡兩國雖地理相鄰，卻風情各異。葡萄牙的寧靜、內斂與海洋氣質，在里斯本電車聲與法朵旋律中迎面道來；而西班牙則以熱情奔放的藝術能量，在巴塞隆納的建築與街景間爆發。
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