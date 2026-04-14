2026 美加旅遊爆發！北美Q1業績成長4成，雄獅「華麗美洲」：極光、MLB、國家公園深度行程推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】美國影壇盛事「奧斯卡金像獎」頒獎典禮甫於03/15在洛杉磯圓滿落幕，在大螢幕的故事之中，每每都有令人心生嚮往的旅遊靈感。美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）特別盤點全美十大電影取景地，帶旅客走進奧斯卡經典作品中的真實世界。 「美國長久以來都是『電影奇幻魔力』靈感來源，各地獨特自然人文風貌，讓世界最動人的故事得以在銀幕上栩栩如生。」 美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「近四成有興趣造訪美國的旅客希望走訪電影或電視拍攝地，而每五位近期訪美旅客中就有一人表示電影曾影響他們的旅遊規劃。頒獎季不僅讓全球目光聚焦這些如幻似夢的場景，也激發旅客的眾多旅遊靈感。」 近年來「set-jetting」（影視朝聖）跟著電影場景去旅行已成為全球旅遊趨勢，旅人得以走進影視作品場景，創造屬於自己的旅遊故事。

2026-03-23 08:00