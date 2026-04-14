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2026 美加旅遊爆發！北美Q1業績成長4成，雄獅「華麗美洲」：極光、MLB、國家公園深度行程推薦

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搶攻美加直飛航點紅利！2026 第一季北美旅遊圓夢計畫啟動

隨著北美直飛航點增加（鳳凰城、華盛頓 D.C.、安大略、達拉斯）與旅遊型態轉型，雄獅旅遊觀察，2026年第一季美加旅遊市場迎來大幅成長，產品銷量較去年同期增長4成。旅客的旅遊視角從「打卡」轉向「圓夢」，更傾向選擇「主題體驗」，熱門主題包括：獨特的國家自然景觀、欣賞極光，及職業運動賽事等，受惠於「極光大爆發」的週期效應，2026年旅客規劃行程的時間明顯提前，相關行程訂單能見度已延伸至10月。

美國大峽谷壯闊地景，被列為全球最具代表性的自然奇觀之一。圖片來源／雄獅旅遊提供
美國大峽谷壯闊地景，被列為全球最具代表性的自然奇觀之一。圖片來源／雄獅旅遊提供

加拿大洛磯山脈升級玩法：入住露易絲湖城堡飯店、瑪琳湖精靈島深度遊

雄獅推出「華麗美洲系列」，鎖定加拿大洛磯山脈、黃石國家公園、尼加拉瀑布、阿拉斯加及大峽谷天空步道等五大指標性景點，其中「華麗美洲瑪琳湖10日」結合美加雙城與洛磯山脈國家公園群，除涵蓋班夫、露易絲湖等經典景點外，亦導入瑪琳湖精靈島遊船、哥倫比亞冰原雪車等體驗內容，並搭配露易絲湖城堡飯店及賈斯伯費爾蒙渡假酒店住宿，透過景點稀缺性與住宿升級，提升整體產品競爭力與客單價。

橫跨美加邊境的尼加拉瀑布，以磅礴水勢與近距離觀瀑體驗聞名，是東岸旅遊指標景點。圖片來源／雄獅旅遊提供
橫跨美加邊境的尼加拉瀑布，以磅礴水勢與近距離觀瀑體驗聞名，是東岸旅遊指標景點。圖片來源／雄獅旅遊提供

2026 極光巔峰年必看！阿拉斯加極光列車、黃石國家公園六大美景攻略

看準極光週期與自然體驗需求成長，雄獅強化主題型長程產品布局，其中針對 2026 極光高峰年推出「阿拉斯加西雅圖10日」，以極光觀測為核心，結合極光列車與冰川健行，打造高整合度的極地旅遊產品，每人136,900元起；另外「美西黃石六大國家公園12日」則聚焦國家公園深度體驗，串聯黃石、大提頓等六大國家公園，特別安排西口住宿與越野吉普車體驗，讓旅客能避開人潮，深入探索地熱與原始自然景觀的壯闊，每人145,900元起。

極光大爆發週期帶動旅遊熱潮，雄獅「華麗美洲阿拉斯加西雅圖」行程結合極光觀測與冰川體驗，訂單以延展至10月。圖片來源／雄獅旅遊提供
極光大爆發週期帶動旅遊熱潮，雄獅「華麗美洲阿拉斯加西雅圖」行程結合極光觀測與冰川體驗，訂單以延展至10月。圖片來源／雄獅旅遊提供

赴美看大谷翔平！MLB 觀賽、NBA 湖人隊主場行程成熱門，年輕客群首選

除了自然景觀，運動觀光已成為北美市場的新興成長指標。雄獅指出，受惠於近年經典賽熱潮與指標球星話題，洛杉磯道奇隊MLB主場觀賽行程反應亮眼，今年續推，業績預估成長兩成；2026年首度推出的「湖人隊NBA主場觀賽」主題行程更已全數售罄，預計第三季將再推出新一波檔期。賽事體驗打破傳統旅遊客群結構，吸引大量年輕族群與運動迷，這類將「賽事觀賞」與「城市文化」結合的旅遊產品，已成為推升長程旅遊需求的重要動能之一。

賈斯珀國家公園瑪琳湖與精靈島，被譽為洛磯山脈最夢幻湖景，雄獅「華麗美洲瑪琳湖10日」安排遊船體驗，打造深度自然旅遊代表路線。圖片來源／雄獅旅遊提供
賈斯珀國家公園瑪琳湖與精靈島，被譽為洛磯山脈最夢幻湖景，雄獅「華麗美洲瑪琳湖10日」安排遊船體驗，打造深度自然旅遊代表路線。圖片來源／雄獅旅遊提供

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