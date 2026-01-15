快訊

不用跑景點也能玩整天 關島「飯店就是主題樂園」親子族最愛

PIC 太平洋島度假村－兒童俱樂部，讓小朋友暢快體驗學習樂趣。　圖：太平洋島國際旅行社／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著寒假與農曆新年九天連假將近，台灣親子旅遊市場快速升溫。越來越多家庭在規劃出國行程時，選擇捨棄過去「多點跑景」的行程模式，轉而偏好能一次滿足住宿、餐飲與娛樂需求的全包式主題型度假村，讓孩子盡情玩樂、家長也能真正放鬆。

▲PIC 太平洋島度假村不只是度假村，更是孩子夢想中的遊樂園。　圖：太平洋島國際旅行社／提供
▲PIC 太平洋島度假村有超過70種水陸活動，從早玩到晚。　圖：太平洋島國際旅行社／提供
位於關島杜夢灣的 PIC 太平洋島度假村（Pacific Islands Club Guam），正是此一旅遊型態的代表案例。園區內整合大型水上樂園、兒童與幼兒俱樂部及多樣戶外設施，包括滑水道、獨木舟湖、人魚共游池、迷你高爾夫、射箭場與彈跳床等，水陸活動超過70種，讓旅客即使整天待在度假村內，也能從早玩到晚，真正實現「飯店就是主題樂園」的度假體驗。

▲精彩絕倫的「超級<a href='/search/tagging/1013/美國' rel='美國' data-rel='/1013/89268' class='tag'><strong>美國</strong></a>馬戲團」魔幻世界表演秀。　圖：太平洋島國際旅行社／提供
除了白天的水陸設施，PIC 太平洋島度假村在夜間也規劃多項主題樂園式表演，包括結合高空特技與舞台效果的「超級美國馬戲團」，以及融入南太平洋文化元素的「太平洋海盜傳奇 Show」，讓家庭旅客在夜晚也能持續享受精彩娛樂。

▲PIC 太平洋島度假村提供金卡方案，體貼大人消費孩童免費用餐服務。　圖：太平洋島國際旅行社／提供
台北直飛關島　三個半小時就到最近的美國

隨著美國聯合航空開航台北桃園機場直飛關島航線，目前每週已有兩班直飛班機，飛行時間僅約三個半小時，使關島成為台灣旅客「距離最近的美國」。短航程大幅降低長途飛行的疲勞感，對首次帶孩子前往美國體驗異國文化的家庭而言，關島兼具便利性與美式度假氛圍，吸引力明顯提升。

兒童俱樂部ｘ幼兒俱樂部　爸媽也能享受「二度蜜月」的假期時光

在親子服務設計上，PIC 太平洋島度假村最大特色，在於同時設有兒童俱樂部與幼兒俱樂部雙系統：

• 兒童俱樂部（4–12歲）由多國籍專業指導員帶領，安排團體遊戲、水上活動、英語互動與創意體驗。

• 幼兒俱樂部（1–3歲）提供專屬照護空間，為最小年齡層打造安全舒適的遊戲環境。

孩子在專業陪伴下盡情玩樂，父母則能放心安排泳池、沙灘或雙人時光，讓家庭旅行也能兼顧親子與浪漫兩種需求。

金卡三餐全包　12歲以下兒童每天免費用餐

在餐飲規劃上，PIC 太平洋島度假村推出的「Gold Pass 金卡」全包方案，大幅提升家庭旅遊的便利性。只要大人購買金卡，即可享有每日早餐、午餐與晚餐全包服務，並且12歲以下兒童每日三餐免費，不僅省下一筆可觀的餐飲費用，也省去每天外出覓食的麻煩。 所有餐飲皆可在度假村內完成，從自助餐到主題餐廳一應俱全，對帶著孩童的家庭而言，旅遊節奏更輕鬆、安排更單純。

▲PIC 太平洋島度假村擁有777間客房，房型多元選擇豐富。　圖：太平洋島國際旅行社／提供
「飯店即景點」親子旅遊新門檻

PIC 太平洋島度假村將文化體驗、親子互動與探索活動納入度假村日常營運，並結合免費市區觀光、晨間漫步與南部探索行程，使旅客在園區內外都能深入體驗關島的自然與人文風貌。 隨著台北直飛航線穩定營運與親子服務機制日益成熟，關島在台灣旅遊市場中的地位，正逐步建立成「美式親子度假首選目的地」。

