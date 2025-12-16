危險又迷人的壯麗美景　許一個火山夢幻奇緣

【圖／文：溫士凱】

專欄作家｜溫士凱 Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《泰美味》等21本書，亦是廣播金鐘獎「生活風格節目獎」、「社區節目主持人獎」、「教育文化節目主持人獎」等項目共六座金鐘獎得主，以及60屆電視金鐘獎生活風格節目獎「ila跟土地學做飯」獲獎主持團隊成員。2024年起並擔任世新大學廣電系兼任副教授、緯來娛樂台《溫來趣韓國打卡》主持人。

每個人心裡總有一個念念不忘的旅行主題，有人旅行是為了美術館，有人是購物滿足，還有人純粹打卡和炫耀人設。而我的旅行執念之一，是一次次被那大地的呼吸、地球心臟的律動所吸引的夢幻迷情，它叫作「火山」。在過往的行旅中，只要目的地有火山，我幾乎不會錯過；有時甚至為了一座火山而展開遙遠的旅程。回想多年來執念旅行，其中有幾段火山的夢幻奇緣，串起心中一場又一場念戀不忘的浪漫追夢之旅。





火山之國薩爾瓦多

在真正踏上薩爾瓦多之前，對它的印象相當模糊，只知道這是中美洲最小的國家，卻也是人口最稠密、工業化程度最高的地方。直到因為愛喝咖啡的關係，才慢慢對這塊土地燃起好奇，進而了解它還是擁有25座火山並肩而立的「火山之國」！

還記得第一夜落腳的山城小鎮「蘇奇托托（Suchitoto）」，安靜得幾乎能聽見心跳。清晨推門而出，映入眼前的湖光山色竟像電影《侏羅紀公園》般原始壯闊。我坐在旅店矮牆上許久，就看陽光灑落湖面、林間、遠山，心中好生歡喜。而漫步在小鎮廣場的攤子前，空氣裡飄散迷人香氣。跟隨味道走去，一眼看見一位婦人正熟練地搓揉麵糰、包入餡料，壓扁後放上鐵板。隨著滋滋作響的節奏聲，一個金黃色餅，薩爾瓦多的街頭靈魂食物「仆仆沙（Pupusa）」就現身了！我忍不住學著動手，還貪心地加了更多奶酪，結果餅皮爆漿，惹來一陣哄笑。那笑聲，讓陌生的我，也在此刻融入在小鎮日常的一部分。當然，真正讓我動容的，還是「伊薩克火山（Izalco）」的身影。它以完美的錐形聳立在塞洛維爾德國家公園內，我們站在觀景台，近得彷彿伸手就能碰觸。而遠方的雲彩好像知道我是遠方來的客人，完全不客氣的在夕陽餘暉灑落時加重色彩濃度。就這樣，我靜靜凝視著，心裡湧起一股難以言喻的悸動。也就在那一刻，明白了小王子書裡的三座火山，或許並非童話，而是真實的存在啊！謝謝薩爾瓦多，讓我在火山的壯麗中，看見人與自然的和諧，還有一份最質樸的幸福。

▲伊薩克火山（Izalco）據說是世界名著童書小王子的原型火山，人氣旺旺。

▲仆仆沙（Pupusa）看起來像餡餅，口感外脆內軟糯。

▲仆仆沙內餡可以客製化自由搭配，簡單美味，是當地最在地的早餐小吃。





尼加拉瓜「地獄之門」

另一場更震撼的火山經驗，則是來自尼加拉瓜的「馬薩亞火山（Masaya Volcano）」。我們一行人從首都馬納瓜出發，車程不到半小時就抵達馬薩亞國家公園，這交通便利得有些出乎我意料。而隨著車子緩緩駛入，空氣裡的硫磺味愈來愈濃，像是大地正深沉地呼吸。如此近的接觸，讓人在興奮之外，還多了點緊張、害怕，還有滿滿的敬畏。然而當我站在火山口邊緣的那一刻，眼前的景象宛如奇幻劇場。白煙源源不絕地從深處的火山口中口翻湧而出，隨風變幻，時而遮蔽，時而放晴。當煙霧偶爾散開，還能窺見火山口中口深不見底的黑暗。那種震撼，讓我久久說不出話來。

此時，我想起「地獄之門」的形容詞，卻一點也不覺恐懼。相反的，彷彿在那一刻真的貼近了地球的靈魂，看見它脈動的節奏！離去時，我頻頻回頭，目光不願從那口煙霧縈繞的火山移開。這裡對於一般遊客來說，它不過是一處人氣觀光景點，但對自己而言，它是極度夢想的實現外，更是一場靈魂的對話。它再度提醒我，要記得旅行最大的意義，不在於收集地標，也不是用來炫耀，而是體驗那些讓心靈悸動的美好瞬間啊！

▲當年西班牙人發現馬薩亞火山的冒煙意象，認為此處為「地獄之門」，因此在旁邊豎立了十字架鎮壓。

▲尼加拉瓜的咖啡品質優良名聞遐邇，是最重要的經濟產業，為了保障咖啡豆的優良品質，這裡依舊採取人工篩選的方式，而且只有女性可以擔任此項工作。

▲馬薩亞火山（Masaya Volcano）是知名的活火山，登上火山頂再親眼看見火山口裡的白煙冒出，相當震撼難忘。

▲目前這裡規劃成火山國家公園，交通便利，年年吸引許多朝聖者前來。





追夢15年的馬榮火山

翻開所有火山追夢奇緣之中，讓我最刻骨銘心的，是被世界知名地質學者、攝影師及媒體們公認為世上最完美圓錐形火山之美名的火山「馬榮火山（Mayon Volcano）」！然而好事多磨，尋尋覓覓，直到15年後我才終於飛抵菲律賓阿貝省首府雷加斯比。只是不巧，迎接我的卻是連日陰雨。那厚重的烏雲，像銅牆鐵壁般把馬榮火山牢牢遮蔽。還好，我篤信「世上沒有不好玩的地方，只有不會玩的人」的旅行真理，也總有它的安排。於是在等待的日子裡，便走入當地的生活中，倒是在味蕾上偶遇了不少小確幸。其中一個是當地著名的「鐵板西西（Sisig）」，由豬頭肉、豬耳、內臟細細剁碎後拌上洋蔥、辣椒與酸柑小金桔，讓後在鐵板上拌炒。那滋味酸、辣、鹹交疊，與白飯拌著吃，意外的銷魂無比。也在那一刻，我想，縱使看不見火山，美食也能為旅程添上溫暖和滿足感，不是嗎？

終於，在臨別前的兩天，奇蹟降臨。藍天破雲而出，陽光也急忙現身。當我來到卡沙瓦廢墟時，雲層漸漸散去，當地人群和遊客們都屏氣凝神。就在那一瞬間，她現身了！馬榮火山以最完美的錐形姿態，矗立於天地之間。火山口緩緩吐著白煙，美得像一場久違的告白。在地友人說，馬榮火山是少女的化身，雲霧則是追逐她的勇士。難怪她總愛害羞隱匿。然而，當她終於揭開面紗的那一刻，我明白自己十五年的等待，都是值得的。在返程的車上，我望著窗外那座被彩霞包圍的美麗火山，笑容在玻璃上映照，好生感謝。

過往常聽人說，旅行是為了遠方。但是我真切的相信，旅行更是為了靠近自己。而火山，就是我的心靈坐標。回首薩爾瓦多的溫潤人情和小王子童書的夢幻、尼加拉瓜的狂野震撼，以及菲律賓的浪漫奇蹟，這三座火山、三段故事、三種情感。火山看似冷冽和遙不可及，卻在每一次的相遇裡，教會我什麼是等待、什麼是敬畏、什麼是感恩。

▲馬榮火山（Ma yo n Volcano）意外現身夕陽餘暉下，連當地人都覺得難得一見，紛紛湧上街道和教堂前，一觀美好的幸福畫面。

▲鐵板西西（Sisig）這道味美下飯的國民美食，如同台灣的滷肉飯般，現在是全菲律賓人氣第一的代表性美味。

▲最後一天離開時，在路邊看見馬榮火山在藍天下露出完整的全貌，加上路邊的鄉村和河道的倒影自然景觀，勾勒出如美好的明信片般美麗，令人難忘！





