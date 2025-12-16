快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

危險又迷人的壯麗美景　許一個火山夢幻奇緣

聯合新聞網／ 行遍天下
▲薩爾瓦多全國擁有25座火山，而塞洛維爾德國家公園則是賞火山最好的觀景點。
▲薩爾瓦多全國擁有25座火山，而塞洛維爾德國家公園則是賞火山最好的觀景點。

【圖／文：溫士凱】

專欄作家｜溫士凱 Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《泰美味》等21本書，亦是廣播金鐘獎「生活風格節目獎」、「社區節目主持人獎」、「教育文化節目主持人獎」等項目共六座金鐘獎得主，以及60屆電視金鐘獎生活風格節目獎「ila跟土地學做飯」獲獎主持團隊成員。2024年起並擔任世新大學廣電系兼任副教授、緯來娛樂台《溫來趣韓國打卡》主持人。

每個人心裡總有一個念念不忘的旅行主題，有人旅行是為了美術館，有人是購物滿足，還有人純粹打卡和炫耀人設。而我的旅行執念之一，是一次次被那大地的呼吸、地球心臟的律動所吸引的夢幻迷情，它叫作「火山」。在過往的行旅中，只要目的地有火山，我幾乎不會錯過；有時甚至為了一座火山而展開遙遠的旅程。回想多年來執念旅行，其中有幾段火山的夢幻奇緣，串起心中一場又一場念戀不忘的浪漫追夢之旅。

　

火山之國薩爾瓦多

在真正踏上薩爾瓦多之前，對它的印象相當模糊，只知道這是中美洲最小的國家，卻也是人口最稠密、工業化程度最高的地方。直到因為愛喝咖啡的關係，才慢慢對這塊土地燃起好奇，進而了解它還是擁有25座火山並肩而立的「火山之國」！

還記得第一夜落腳的山城小鎮「蘇奇托托（Suchitoto）」，安靜得幾乎能聽見心跳。清晨推門而出，映入眼前的湖光山色竟像電影《侏羅紀公園》般原始壯闊。我坐在旅店矮牆上許久，就看陽光灑落湖面、林間、遠山，心中好生歡喜。而漫步在小鎮廣場的攤子前，空氣裡飄散迷人香氣。跟隨味道走去，一眼看見一位婦人正熟練地搓揉麵糰、包入餡料，壓扁後放上鐵板。隨著滋滋作響的節奏聲，一個金黃色餅，薩爾瓦多的街頭靈魂食物「仆仆沙（Pupusa）」就現身了！我忍不住學著動手，還貪心地加了更多奶酪，結果餅皮爆漿，惹來一陣哄笑。那笑聲，讓陌生的我，也在此刻融入在小鎮日常的一部分。當然，真正讓我動容的，還是「伊薩克火山（Izalco）」的身影。它以完美的錐形聳立在塞洛維爾德國家公園內，我們站在觀景台，近得彷彿伸手就能碰觸。而遠方的雲彩好像知道我是遠方來的客人，完全不客氣的在夕陽餘暉灑落時加重色彩濃度。就這樣，我靜靜凝視著，心裡湧起一股難以言喻的悸動。也就在那一刻，明白了小王子書裡的三座火山，或許並非童話，而是真實的存在啊！謝謝薩爾瓦多，讓我在火山的壯麗中，看見人與自然的和諧，還有一份最質樸的幸福。

▲伊薩克火山（Izalco）據說是世界名著童書小王子的原型火山，人氣旺旺。
▲伊薩克火山（Izalco）據說是世界名著童書小王子的原型火山，人氣旺旺。

▲仆仆沙（Pupusa）看起來像餡餅，口感外脆內軟糯。
▲仆仆沙（Pupusa）看起來像餡餅，口感外脆內軟糯。

▲仆仆沙內餡可以客製化自由搭配，簡單美味，是當地最在地的早餐小吃。
▲仆仆沙內餡可以客製化自由搭配，簡單美味，是當地最在地的早餐小吃。

　

尼加拉瓜「地獄之門」

另一場更震撼的火山經驗，則是來自尼加拉瓜的「馬薩亞火山（Masaya Volcano）」。我們一行人從首都馬納瓜出發，車程不到半小時就抵達馬薩亞國家公園，這交通便利得有些出乎我意料。而隨著車子緩緩駛入，空氣裡的硫磺味愈來愈濃，像是大地正深沉地呼吸。如此近的接觸，讓人在興奮之外，還多了點緊張、害怕，還有滿滿的敬畏。然而當我站在火山口邊緣的那一刻，眼前的景象宛如奇幻劇場。白煙源源不絕地從深處的火山口中口翻湧而出，隨風變幻，時而遮蔽，時而放晴。當煙霧偶爾散開，還能窺見火山口中口深不見底的黑暗。那種震撼，讓我久久說不出話來。

此時，我想起「地獄之門」的形容詞，卻一點也不覺恐懼。相反的，彷彿在那一刻真的貼近了地球的靈魂，看見它脈動的節奏！離去時，我頻頻回頭，目光不願從那口煙霧縈繞的火山移開。這裡對於一般遊客來說，它不過是一處人氣觀光景點，但對自己而言，它是極度夢想的實現外，更是一場靈魂的對話。它再度提醒我，要記得旅行最大的意義，不在於收集地標，也不是用來炫耀，而是體驗那些讓心靈悸動的美好瞬間啊！

▲當年西班牙人發現馬薩亞火山的冒煙意象，認為此處為「地獄之門」，因此在旁邊豎立了十字架鎮壓。
▲當年西班牙人發現馬薩亞火山的冒煙意象，認為此處為「地獄之門」，因此在旁邊豎立了十字架鎮壓。

▲尼加拉瓜的咖啡品質優良名聞遐邇，是最重要的經濟產業，為了保障咖啡豆的優良品質，這裡依舊採取人工篩選的方式，而且只有女性可以擔任此項工作。
▲尼加拉瓜的咖啡品質優良名聞遐邇，是最重要的經濟產業，為了保障咖啡豆的優良品質，這裡依舊採取人工篩選的方式，而且只有女性可以擔任此項工作。

▲馬薩亞火山（Masaya Volcano）是知名的活火山，登上火山頂再親眼看見火山口裡的白煙冒出，相當震撼難忘。
▲馬薩亞火山（Masaya Volcano）是知名的活火山，登上火山頂再親眼看見火山口裡的白煙冒出，相當震撼難忘。

▲目前這裡規劃成火山國家公園，交通便利，年年吸引許多朝聖者前來。
▲目前這裡規劃成火山國家公園，交通便利，年年吸引許多朝聖者前來。

　

追夢15年的馬榮火山

翻開所有火山追夢奇緣之中，讓我最刻骨銘心的，是被世界知名地質學者、攝影師及媒體們公認為世上最完美圓錐形火山之美名的火山「馬榮火山（Mayon Volcano）」！然而好事多磨，尋尋覓覓，直到15年後我才終於飛抵菲律賓阿貝省首府雷加斯比。只是不巧，迎接我的卻是連日陰雨。那厚重的烏雲，像銅牆鐵壁般把馬榮火山牢牢遮蔽。還好，我篤信「世上沒有不好玩的地方，只有不會玩的人」的旅行真理，也總有它的安排。於是在等待的日子裡，便走入當地的生活中，倒是在味蕾上偶遇了不少小確幸。其中一個是當地著名的「鐵板西西（Sisig）」，由豬頭肉、豬耳、內臟細細剁碎後拌上洋蔥、辣椒與酸柑小金桔，讓後在鐵板上拌炒。那滋味酸、辣、鹹交疊，與白飯拌著吃，意外的銷魂無比。也在那一刻，我想，縱使看不見火山，美食也能為旅程添上溫暖和滿足感，不是嗎？

終於，在臨別前的兩天，奇蹟降臨。藍天破雲而出，陽光也急忙現身。當我來到卡沙瓦廢墟時，雲層漸漸散去，當地人群和遊客們都屏氣凝神。就在那一瞬間，她現身了！馬榮火山以最完美的錐形姿態，矗立於天地之間。火山口緩緩吐著白煙，美得像一場久違的告白。在地友人說，馬榮火山是少女的化身，雲霧則是追逐她的勇士。難怪她總愛害羞隱匿。然而，當她終於揭開面紗的那一刻，我明白自己十五年的等待，都是值得的。在返程的車上，我望著窗外那座被彩霞包圍的美麗火山，笑容在玻璃上映照，好生感謝。

過往常聽人說，旅行是為了遠方。但是我真切的相信，旅行更是為了靠近自己。而火山，就是我的心靈坐標。回首薩爾瓦多的溫潤人情和小王子童書的夢幻、尼加拉瓜的狂野震撼，以及菲律賓的浪漫奇蹟，這三座火山、三段故事、三種情感。火山看似冷冽和遙不可及，卻在每一次的相遇裡，教會我什麼是等待、什麼是敬畏、什麼是感恩。

▲馬榮火山（Ma yo n Volcano）意外現身夕陽餘暉下，連當地人都覺得難得一見，紛紛湧上街道和教堂前，一觀美好的幸福畫面。
▲馬榮火山（Ma yo n Volcano）意外現身夕陽餘暉下，連當地人都覺得難得一見，紛紛湧上街道和教堂前，一觀美好的幸福畫面。

▲鐵板西西（Sisig）這道味美下飯的國民美食，如同台灣的滷肉飯般，現在是全菲律賓人氣第一的代表性美味。
▲鐵板西西（Sisig）這道味美下飯的國民美食，如同台灣的滷肉飯般，現在是全菲律賓人氣第一的代表性美味。

▲最後一天離開時，在路邊看見馬榮火山在藍天下露出完整的全貌，加上路邊的鄉村和河道的倒影自然景觀，勾勒出如美好的明信片般美麗，令人難忘！
▲最後一天離開時，在路邊看見馬榮火山在藍天下露出完整的全貌，加上路邊的鄉村和河道的倒影自然景觀，勾勒出如美好的明信片般美麗，令人難忘！

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國家公園 菲律賓 觀光

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」第一視角曝光

夏威夷幾勞亞火山活躍 持續噴發已近一整年

肯德基×KITKAT奇巧可可流心三重奏蛋撻開賣！達美樂三本柱狂歡盒登場

衣索比亞火山沉寂1.2萬年後噴發 煙柱高達14公里

相關新聞

危險又迷人的壯麗美景　許一個火山夢幻奇緣

每個人心裡總有一個念念不忘的旅行主題，有人旅行是為了美術館，有人是購物滿足，還有人純粹打卡和炫耀人設。而我的旅行執念之一，是一次次被那大地的呼吸、地球心臟的律動所吸引的夢幻迷情，它叫作「火山」。在過往的行旅中，只要目的地有火山，我幾乎不會錯過；有時甚至為了一座火山而展開遙遠的旅程。回想多年來執念旅行，其中有幾段火山的夢幻奇緣，串起心中一場又一場念戀不忘的浪漫追夢之旅。

影集控玩遊樂園！ 全球首座「Netflix House」費城開幕 走進「航海王、星期三」真實世界，入場免費「沉浸式體驗」玩到爽

影集粉專屬樂園！ 全球首座「Netflix House」費城開幕 走進《魷魚遊戲、怪奇物語》真實世界，入場免費「沉浸式體驗」玩到爽

美國「66號公路」2026迎百年！ 必訪主題博物館、夢幻住宿指南、美食餐廳巡禮一覽

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年11/11著名的美國「66號公路」歡慶99歲生日，並且即將在2026/11/11迎來百年里程碑，這條歷史悠久的母親之路沿途遍佈主題博物館、特色住宿還有美食餐廳。根據美國國家

玩「美」地圖跳脫傳統！ 串聯太平洋西岸精華 直擊北美森林與火山地貌

【旅奇傳媒/編輯部報導】每一趟旅行，都有旅人專屬的堅持，以雙腳丈量世界地貌，是一種勇氣更是一種態度！在旅遊地圖上畫出一條理想弧線，從加州陽光出發，一路向北，穿越奧勒岡的原始森林，直抵華盛頓州的火山雪峰

長榮航空「玩美加族」郵輪雙重奏 美墨五城 × 阿拉斯加冰川

當遊輪鳴笛啟航，一場跨越美國西岸與墨西哥太平洋沿岸的旅程正式展開。長榮航空「玩美加族」系列行程中的「皇家公主遊輪｜樂遊美墨五城．奇岩~古鎮~龍舌蘭11天」，是一段融合文化、自然與奢華的航程，從聖地牙哥與洛杉磯的多元風貌，到墨西哥三港的文化與自然魅力......

世界級白雪奇蹟！「美國滑雪小鎮」大推薦 漫遊夢幻秘境

【旅奇傳媒/編輯部報導】由於台灣不常下雪，所以國人特別喜歡出國賞雪，看見下雪的場景更覺得特別夢幻！當美國群山迎來每年的第一場雪，整個國度瞬間化身為一座夢幻樂園，滑雪道上人聲鼎沸、活力四射，賞雪步道蜿蜒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。