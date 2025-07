美國66公路百週年慶 啟程經典傳奇公路之旅 沿途八州亮點推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】象徵美國精神的經典「66公路」在2026年即將歡慶百週年,長久以來吸引著無數全球旅人投身其懷抱,體驗真正的美國風貌。美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示:「66號公路自1926年11月11日正式啟用,從伊利諾州的芝加哥一路延伸至加州的聖塔莫尼卡,橫跨八個州,全長超過3,900公里。儘管這條歷史悠久的道路早已不再作為聯邦公路運作,其象徵自由與探索精神的核心價值,至今依然深植人心。所有懷有公路旅行夢想的旅人,都應該安排一趟66公路旅行。」

▲「66公路紀念護照」每兩年會更新一版。 圖:美國國家旅遊局/提供

被當地人稱為「母親之路 Mother Road」的「66公路」,串聯起無數自然與人文景觀,沿線從中西部的玉米田出發,橫跨密西西比河,穿越西南部的沙漠與峽谷,抵達壯麗的太平洋海岸,這條公路象徵自由與探索的時光之路,其中好客的在地居民,除了熱情問候更會提供熱門景點,邀請旅人親身感受與美國親切風土人情。就是現在!啟程前往這條傳奇道路,體驗美式公路旅行精彩亮點。

▲芝加哥知名公共藝術與景點雲門 Cloud Gate。 圖:美國國家旅遊局/提供

伊利諾州/芝加哥(Chicago, Illinois)

「66公路」的起點位於伊利諾州的芝加哥,著名「Begin Route 66」標誌即是這條經典道路的象徵起點。出發前,超推薦搭乘主打壯麗建築天際線的芝加哥河遊船,並品嚐 Lou Mitchell’s 餐廳經典早午餐,為公路之旅揭開序幕,出發第一站建議停留芝加哥西南方約160公里的龐蒂亞克(Pontiac)參觀當地的66號公路名人堂博物館(Route 66 Association Hall of Fame and Museum)欣賞豐富的歷史文物與懷舊珍藏,感受66號公路的魅力起源。伊利諾州春田市(Springfield, IL)是林肯總統發跡的地方,這裡有大量的林肯故事等待遊客發掘。

▲密蘇里州春田市中心沿途66公路招牌精采好拍。 圖:美國國家旅遊局/提供

密蘇里州/聖路易斯(St. Louis, Missouri)

在跨越密西西比河前,別錯過歷史悠久的岩石鏈橋(Chain of Rocks Bridge) ,抵達聖路易斯後,壯觀的拱門便映入眼簾,這是美國最高的人造地標。旅客可搭乘觀景車登上拱門頂端俯瞰市景,並造訪拱門博物館(Museum at the Gateway Arch)這裡詳盡介紹美國拓荒與擴展的歷史。

棒球迷們絕對不能錯過聖路易斯紅雀隊(St. Louis Cardinals)的主場布希體育場(Busch Stadium) ,球場旁即是知名的安海斯布希啤酒廠(Anheuser-Busch Brewery)提供啤酒品飲。另外密蘇里州春田市(Springfield, MO)的市中心由「66公路」貫穿,步行距離之中的66經典路標可以盡情拍照,建議可以先到遊客中心採買「66公路紀念護照」。再到附近的66汽車博物館(66 Car Museum)欣賞各式復古汽車。

▲堪薩斯州「66公路」路遊客中心可蓋護照紀念章。 圖:美國國家旅遊局/提供

堪薩斯州/巴克斯特泉(Baxter Springs, Kansas)

接著來到三州交會的地方喬普林市(Joplin),在這裡可以一腳踩在密蘇里州、堪薩斯州與奧克拉荷馬州三州交界之處 OK-KS-MO Tri-State Marker,之後建議先前往堪薩斯州「66公路」遊客中心(Kansas Route 66 Visitors Center)有機會見到皮克斯經典動畫「汽車總動員」其中重要角色脫線 Mater 靈感來源 Dean Crazy Legs Walker 本人,他是巴克斯特泉博物館委員會榮譽主席,也是66公路遊客中心長年志工,更是當地的一位重要傳奇人物。

▲奧克拉荷馬州 Pops 66 Sdoa Ranch 主題餐廳招牌高達21公尺。 圖:美國國家旅遊局/提供

奧克拉荷馬州/奧克拉荷馬市(Oklahoma City, Oklahoma)

沿著「66公路」從聖路易斯駛向奧克拉荷馬市,會先經過 Allen’s Station,旁邊就是在地 Diary King 復古餐廳,沿途滿是懷舊風情以及知名地標「阿卡迪亞圓形穀倉」,以及最具人氣 Pops 66 汽水主題餐廳,琳瑯滿目的汽水將近700種口味應有盡有。待能量回補之後,到海夫納湖(Lake Hefner)走走散步,接著前往彩繪壁畫裝點的藝術裝置 Mix-Tape by Factory Obscura 充分感受文藝魅力。接著造訪美國國家牛仔與西部文化博物館(National Cowboy & Western Heritage Museum)深入了解狂野西部的歷史背景。

▲德州 Amarillo 另類藝術凱迪拉克牧場。 圖:美國國家旅遊局/提供

德州/阿馬里洛(Amarillo, Texas)

在「66公路」最興盛的時代創意大爆發,裝飾藝術與現代藝術風格建築,彷彿穿梭舊時光,隨玩隨拍復古美照潮好玩!距離市區不遠的凱迪拉克牧場則是另類經典,一排塗鴉的老爺車半埋土堆,竟成為風靡全球的公共藝術打卡地標。走訪前記得先準備好噴漆用品,親手在這處公路藝術裝置上留下到訪足跡!

▲新墨西哥州聖塔菲Santa Fe主座教堂。 圖:美國國家旅遊局/提供

新墨西哥州/阿爾伯克基(Albuquerque, New Mexico)

繼續沿著「66公路」向西行,探索新墨西哥州聖塔羅莎東側有一處荒漠奇景,水質清澈宛如湛藍寶石的天然泳池藍洞,是旅途中沁涼歇腳絕佳場域。轉場來到新墨西哥州阿布奎基,見證18英里長的66公路路段夜間華麗變身,被五光十色的霓虹燈點亮,復古氛圍滿點,彷彿一秒回到1950年代。沿著公路繼續前行,造訪北美最大規模的岩畫群之一「岩畫國家紀念碑」一睹極具代表性文化印記。最後,別錯過搭乘桑迪亞山空中纜車,從高空俯瞰壯麗的里奧格蘭德河谷全景。

▲亞利桑那州 Petrified Forest 石化森林國家公園。 圖:美國國家旅遊局/提供

亞利桑那州/霍爾布魯克(Holbrook, Arizona)

從阿布奎基向西行駛約3.5小時,即可抵達亞利桑那州霍爾布魯克。這裡坐落著「66公路」上最具代表性的懷舊地標維格瓦姆汽車旅館,這是全美僅存的三座印地安帳篷村之一,建於1950年前,如今成為旅人朝聖美國母親之路的必訪地點。別忘了在鎮上的恐龍雕像前停留拍照,色彩繽紛的大型裝置就坐落在「66公路」旁,為旅程增添幾分童趣。接著前往鄰近的石化森林國家公園,可依自己的步調在彩繪沙漠區徒步小徑健走,也可選擇參加由專業導覽員與地質學家帶領的導覽行程,深入絕美荒野。

▲「66公路」打熱點加州聖塔莫尼卡 Santa Monica。 圖:美國國家旅遊局/提供

加州/洛杉磯(Los Angeles, California)

「66公路」終點座落於加州洛杉磯聖塔莫尼卡碼頭。來到這座陽光城市,當然不能錯過在聖塔莫尼卡海灘漫步,欣賞蔚藍海景與無敵夕陽,為這段跨州旅程劃下圓滿句點。碼頭附近的 Heal the Bay 海洋館邀請旅客一同探索迷人的海洋世界,成為親子同樂的好去處。還有歷史悠久建於1922年的陸夫旋轉木馬以及熱鬧的第三街步行街,絕對值得納入行程清單,啟程返家前,徹底體會加州的海岸獨特魅力。

美國「66公路」旅行注意事項

・使用高速公路串聯景點: 真正的66公路僅存85%可以行駛,可能是州級、市級或是城市道路、甚至是產業道路,部分路段已併入現行道路,車速較慢,若時間有限可以利用週邊高速公路串連相關景點,沿途停車費每兩小時為單位付費,大多可以刷卡。

・購買「66公路旅遊護照」: 這是一本藍色版紀念價值的旅遊護照,可以到特定景點蓋章,因為版本不同售價也會不同,每兩年會更新一次版本,有時則會缺貨。另外各州還有各地所出版的紅色旅遊護照本身免費,內容多以廣告頁為主。

・停留天數: 建議每一州停留三至四天,沿途查詢精彩景點漫遊走訪小鎮,除了大景點以外,沿途30分鐘以內的小鎮也值得造訪,尤其先到當地遊客中心報到,除了休息一下,蓋紀念章,喝免費咖啡,可以獲得多當地相關資訊及人文故事。

・食宿預算考量: 從汽車旅館到五星級飯店都有,不必事先預定太滿,隨到隨訂較彈性,點餐是美式份量建議少量多餐,餐廳服務費心意給予,各州稅制以及時區不同,成為跨州時的小樂趣。

